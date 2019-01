Damien Clavé : des dessins naïfs et colorés qui plaisent au-delà des frontières

J'ai longtemps pratiqué la peinture avant de me mettre au graphisme numérique de façon autodidacte.

Puis j'ai dessiné quelques lieux emblématiques de la Réunion comme grand Anse ou le Piton de la Fournaise avec un dessin naïf et coloré.

Dès les premiers dessins ça a marché et depuis je dessine partout où je passe en partageant mes visuels sur Facebook. De ce fait je me suis fait connaître d'abord à la Réunion puis en Bretagne, dans les Landes et, plus récemment, à Tahiti.

L’évolution du trait est marqué par le passage au numérique qui impose une façon différente de dessiner: plus construite, plus précise. Mais l’esprit de mes peintures demeure

Cela me détend et me fais voyager intérieurement comme quelqu’un qui lit un livre

J’ai de plus en plus de mal à concilier les deux, c’est pourquoi l’année prochaine je vais passer à mi-temps

J’y suis allé car les îles m’ont toujours attirées et je suis un passionné de surf même si aujourd’hui je ne peux plus le pratiquer ici à cause des requins

sous le charme de Tahiti depuis de nombreuses années

À l'époque, mon épouse et moi-même, nous nous étions beaucoup renseignés sur la culture de Polynésie. Le soir nous nous amusions à apprendre quelques mots en tahitien dans la perspective d'y aller un jour

de réaliser ce rêve un jour

c’est sans doute pour cela que ma représentation de Tahiti est très idyllique et je pense que cela explique aussi le caractère naïf des affiches

J’ai saisi cette opportunité pour me lancer avec Guillaume dans une série d'affiche sur la Polynésie.

Depuis que j'ai lancé ces affiches je suis régulièrement contacté par des entreprises locales pour de beaux projets, c'est pourquoi j'ai un eu l'impression d'y être

À la Réunion les gens nous réclament toujours les premières séries mais nous ne les réimprimerons pas. Nous voulons que cela reste un travail artistique et que cela reste rare

PAPEETE, le 14 janvier 2018 -Damien Clavé est un artiste. "" Il a commencé par le biais de concours organisés en France et en Espagne. "" Le succès a été immédiat.", assure-t-il.Dès qu’il a un moment, Damien Clavé dessine, ce n’est pas un travail pour lui, il enseigne les arts plastiques, c’est une passion. "." Mais sa passion grandit. "."L’artiste est originaire de métropole. Plus exactement des Pyrénées Atlantique. Depuis dix ans, il est installé sur l’île de la Réunion. "."Damien Clavé est "". Il admire "les paysages, la culture et les traditions polynésiennes résolument tournées vers l'Océan dont je suis un amoureux fou".Il a le projet de s’y installer. Étant enseignant, il a d'ailleurs tenté une mutation sans succès il y a deux ans. "", se rappelle-t-il.Il reste installé à la Réunion mais ne désespère pas "". Il explique : "".En 2013, il a tenté une approche en Polynésie avec son travail. Sans doute était-ce trop tôt. Malgré l’enthousiasme du contact, les tableaux de Damien Clavé n’ont pas trouvés de place à Tahiti.Son aventure sur le territoire a véritablement commencé lorsque Guillaume Coulz co-réalisateur du film Apopo l’a contacté pour dessiner l'affiche du film. "", se réjouit Damien Clavé.À ce jour, il a dessiné une dizaine de visuels sur Tahiti et ses îles qui sont imprimées petit à petit. Les affiches sont en série limitée et numérotée sur papier haut de gamme 250g. Elles sont distribuées à la galerie Winkler mais aussi au marché nature de Papeete une fois par mois.! "