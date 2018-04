Damas Teuira soutient le Tapura Huiraatira

MAHINA, le 18 avril 2018 - Le maire de Mahina s'est positionné, ce mercredi matin, en faveur de la liste menée par le président du Pays, Edouard Fritch. Entouré de ses adjoints au maire, Damas Teuira a affiché clairement son soutien au parti rouge et blanc, même si aucun élu de "Ia Tura o Mahina" ne figure sur la liste.



" Je voulais prendre le temps de voir ce qui se passait ". Quatre jours avant le scrutin, le maire de Mahina s'est positionné pour les territoriales. Il soutiendra donc la liste menée par le président du Pays, Edouard Fritch. " Beaucoup m'ont approché pour figurer sur d'autres listes et j'ai refusé. Pourtant, il y a eu des positionnements très honorables que n'importe quelle personne aurait voulu. J'ai refusé pour plusieurs raisons. "



Un positionnement évident, pour le tāvana puisque " dans tout le travail que nous avons mené avec le gouvernement en place, l'investissement du pays à Mahina, représente 5 milliards, et ce n'est pas rien ", dixit Damas Teuira. Un partenariat avec le Pays qui porte ses fruits, selon le maire : " Le site de la Pointe Vénus est une belle illustration de ce partenariat, parce que nous l'avons inauguré, en présence de la ministre de l'outre-mer, le 24 janvier dernier. C'est quand même 240 millions de francs qui ont été investis ici. "



Et pas question pour le premier magistrat de Mahina de se laisser avoir par l'amertume, concernant la mise en place de la liste rouge et blanche. " Il y a eu des principes qui ont été énoncés par Edouard, je les ai respectés. Je ne vais pas me plaindre parce que je ne suis pas sur la liste du Tapura. Après, il faut accepter les choses comme elles sont. " De toute façon, si le Tapura devait prendre le candidat de " Ia Tura o Mahina " (ITOM), il aurait pris Patrice Jamet, puisque " ITOM a proposé " sa candidature. Et malgré son absence à la conférence de presse ce mercredi matin, Patrice Jamet serait bien au courant de ce qui se passe, d'après Damas.



Le maire de Mahina est longuement revenu sur la " bonne gouvernance " du gouvernement actuel. " C'est ce qui nous a séduit ", indique-t-il. Selon Damas Teuira, le clientélisme ne fait pas partie des principes du gouvernement Fritch. " On a constaté que même des communes de l'opposition ont eu une aide de la part de ce gouvernement, et non plus de l'aide avec appartenance politique, et affinité ."



Mais aujourd'hui les langues se délient et les mots " intégrité " et " probité " séduisent de plus en plus les électeurs. Le tāvana de Mahina soufflait à demi-mot, " je vais laisser la justice faire son travail ", avant de se lâcher : " Quand on atteint ce niveau de responsabilité, il y a souvent des confusions de patrimoine, ce n'est pas bien. Il y a plusieurs affaires qui sont sorties en Métropole, aujourd'hui, ces personnes sont toujours aux commandes. Donc, j'appelle les gens à éviter de tomber dans ces espaces-là. Ce n'est pas évident, mais c'est un sujet qui doit être débattu. À un moment donné, il faut savoir se taire et s'effacer. "



En parlant des élus qui ont été poursuivis devant la justice, il y a un qui tente de revenir sur le devant de la scène. Il s'agit de l'ancien tāvana de Mahina, Emile Vernaudon, qui fait campagne actuellement, avec le Tahoeraa. " Je suis admiratif, dans le fait, que malgré tout ce qui se passe et tout l'appareil judiciaire, il continue quand même à espérer. Mais, ça va être difficile parce qu'aujourd'hui, on parle de probité, d'inéligibilité… On ne peut plus avoir les gens avec de beaux discours. Ils regardent quand même ce que tu fais, ce que tu es et ce que tu dis. Est-ce qu'il y a une cohérence entre tout ça. Et quand on est cohérent avec ce que l'on dit et ce que l'on fait, eh bien, je ne vois pas comment on ne peut pas y arriver ", conclut Damas Teuira.