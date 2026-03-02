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Damas Teuira réélu au premier tour


Damas Teuira réélu au premier tour
Tahiti, le 15 mars 2026 - Le maire sortant de la commune de Mahina, Damas Teuira, a été réélu dimanche dès le premier tour des élections municipales avec 51,58 % des voix, loin devant la liste menée par Hinoi Fritch qui a récolté 20,69 % des voix et celle d’Émile Vernaudon qui a obtenu 19,43 % des voix.
 
Maire de la commune de Mahina depuis 2015, Damas Teuira a de nouveau été élu dimanche dès le premier tour des élections municipales en emportant largement le scrutin avec un score confortable et ce, alors qu'il a mené une campagne novatrice et axée sur les réseaux sociaux en publiant régulièrement des vidéos destinées à la jeunesse. Le maire sortant a ainsi obtenu 51,58 % des voix. Il était opposé à la liste conduite par Hinoi Fritch, “Mahina A Ti'a”, qui est arrivée en deuxième position avec 20,69 % des voix et à celle d'Émile Vernaudon, “Tavini Ia Mahina”, qui a obtenu 19,43 % des voix. La liste La liste Haapape Te Mana a quant à elle terminé en dernière position avec 8,29 % des voix.
 
Si 11 153 électeurs étaient inscrits sur les listes de la commune, seuls 5 711 d'entre eux ont voté et 81 bulletins blancs et nuls ont été comptabilisés. 5 442 électeurs se sont abstenus avec une participation de 51,21 %.
 

Rédigé par Garance Colbert le Dimanche 15 Mars 2026 à 22:13 | Lu 317 fois
           


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