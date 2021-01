DSP de l’électricité aux Marquises, l’appel d’offres est lancé

la conformité de l’énergie distribuée en termes de tension et de puissance ;

la permanence de la distribution ;

le maintien en bon état du patrimoine et son renouvellement régulier ;

la conception, la réalisation, le financement et l’exploitation des travaux concessifs définis par la convention ;

les interruptions du service programmées et de courtes durées ;

le respect des engagements vis-à-vis des usagers notamment en matière d’information, de délais et de simplification des démarches administratives ;

la prise en compte des facteurs sociaux favorisant l’accès au service pour tous ;

la recherche d’économies dans l’usage des énergies fossiles et la promotion d’énergies renouvelables ;

la mise à disposition de données pour accompagner la transition énergétique.

De compétence communale, le service public de l’électricité est en effet aujourd’hui géré de façon indépendante. Si la gestion de ce service public dans les îles de Tahuata et de Fatu Hiva est en régie communale, la concession avec EDT ENGIE prendra, elle, fin au mois de septembre à Ua Pou, Nuku Hiva et Hiva Oa. Cette prochaine échéance a donné l’occasion à ces cinq communes de s’interroger sur le mode de gestion le plus adapté et d’opter pour la poursuite ou le passage en délégation pour la gestion de leur service public de l’électricité.Les missions confiées au futur concessionnaire porteront notamment sur :"La durée des contrats est prévue pour 9 ans et 3 mois pour un contrat sans investissement concessif (à l’exception du renouvellement classique du patrimoine actuel et de sa remise à niveau éventuelle) ou pour 19 ans et 3 mois pour un contrat avec investissements concessifs. La date limite de remise des candidatures est fixée au vendredi 26 février 2021 pour un démarrage de la gestion du service prévu au 1er octobre 2021" précise le communiqué de presse des communes.