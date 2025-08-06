Tahiti Infos

Cyril Tetuanui condamné à deux ans d’inéligibilité


Tahiti, le 4 septembre 2025 – Le maire de Tumara'a et président du SPC-PF, Cyril Tetuanui a été condamné jeudi par la cour d'appel à deux ans de prison avec sursis probatoire pendant trois ans, 1,5 million d'amende et deux ans d’inéligibilité. Son avocat a d'ores et déjà annoncé qu'il allait se pourvoir en cassation. 


Le président du Syndicat pour la promotion des communes (SPC-PF) et maire de Tumara'a, Cyril Tetuanui, a été condamné en appel jeudi pour détournements de fonds et faux dans le cadre de l'affaire portant sur le bétonnage de 13 servitudes de la commune. Il a écopé de deux ans de prison avec sursis probatoire pendant trois, d'une amende d'1,5 million d'amende ainsi que de deux ans d’inéligibilité. Il a été relaxé du chef d'escroquerie. En première instance, Cyril Tetuanui avait été condamné à six mois de prison avec sursis, 300 000 francs d'amende et 16,8 millions de dommages et intérêts.

Dans la mesure où l'avocat de Cyril Tetuanui, Me Robin Quinquis, a annoncé au terme de l'audience qu'il allait se pourvoir devant la Cour de cassation, la peine ne sera pas appliquée tant que cette dernière n'aura pas statué sur le dossier. . 

Rédigé par Garance Colbert le Jeudi 4 Septembre 2025
           


