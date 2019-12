Cyril Gaudemer le plus rapide

Le 4e Solo Indoor open était organisé samedi dernier par le club CAP (Cercle d'aviron polynesien) Marara sur une distance virtuelle de 2000 mètres. Il était possible de participer en individuel et en équipe, par relais de 250 mètres. Comme à chaque édition, il était possible de suivre la progression des athlètes sur écran géant.

Par équipe, c’est le team Crosfit Pop 2 qui s’est imposé en 7’12 devant l’équipe SDAP et l’équipe Crosfit Pop 1.En solo, chez les hommes, c’est le champion de judo Cyril Gaudemer qui s'est imposé en bouclant les 2000 mètres en 6’54. Chez les femmes, c’est Isaure Serin qui a été la plus rapide en 7’46.La distance de 2000 mètres est une valeur de référence qui permet aux athlètes de différents pays, évoluant sur le même type de machine, de s’affronter. Matthieu Forge, président du CAP Marara, s’est montré satisfait de cette nouvelle édition : "C’est intéressant de voir que des sportifs issus du Crossfit s’intéressent à notre discipline" a-t-il déclaré. La compétition sert également au club pour déterminer une sélection qui participera aux prochains championnats du monde de la discipline.