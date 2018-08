Cyclone Lane : les horaires d'Air France modifiés jeudi et vendredi

PAPEETE, le 22 août 2018. Le cyclone Lane, qui menace Hawaii, a entraîné des modifications des vols de la compagnie Air France prévus les 24 et 25 août.





Une "alerte ouragan" est en vigueur depuis mardi pour l'île principale de Hawaii, ainsi que pour le comté de Maui, composé de plusieurs îles, dont celles de Maui, Lanai et une partie de Molokai.



Suite à ces conditions météorologiques, Air France a modifié les horaires des vols AF076 en provenance de Paris puis Los Angeles du jeudi 23 Août et le vol AF077 à destination de Los Angeles puis Paris du vendredi 24 août sont modifiés.

Pour le vol AF 076, le départ initialement prévu de Paris le jeudi 23 août à 18h55 est retardé à 9 heures le vendredi 24 août.