

Cyclisme - Une Gentlemanwoman pour soutenir Octobre rose

Tahiti, le 11 octobre 2026 - Un contre-la-montre à parcourir en duo a animé la côte est de Tahiti samedi après-midi dans le cadre d’une Gentlemanwoman qui avait pour but de soutenir Octobre rose, campagne qui sensibilise au dépistage du cancer du sein. Vingt-six coureurs dont six femmes ont participé à l’épreuve.



La Fédération tahitienne de cyclisme (FTC) s’implique chaque année dans la campagne Octobre rose pour soutenir ses licenciées féminines et plus largement la gente féminine en général. Ce fut encore le cas samedi avec une Gentlemanwoman placée sous le signe du sport, du partage et de la solidarité et qui proposait un contre-la-montre en duo de 28 km entre Maheana et Papeno’o en aller et retour. Treize équipes ont pris le départ de l’épreuve dont un duo exclusivement féminin composé de Julie Bruyère et Catherine Casasnovas, mais Adelaïde Treujou, Kylie Crawford, Marta Slosarska et Vaite Bonhoure étaient également présentes en catégorie mixte.



Les dames étaient bien évidemment particulièrement motivées comme le confirme Julie Bruyère : “C’est une course qui nous tenait évidemment à cœur et c’est ce qui nous a motivées cette semaine à l’entraînement. On vient du triathlon et le vélo n’est pas notre discipline de base, mais on tenait à être présentes pour soutenir Octobre rose et on s’est donné à fond sur la route. La participation féminine n’était pas très étoffée mais il y a quand même six femmes qui ont pédalé pour soutenir la cause”.



L’événement a été béni au moment du premier départ à 15 heures avec une forte averse mais ça n’a heureusement pas duré, les coureurs ont ainsi pu évoluer en sécurité sur une route humide mais très praticable. Le vent aidait les coureurs dans la portion aller en les poussant dans le dos mais les freinait au retour en soufflant de face.

Kahiri Endeler et Heiarii Manutahi ont roulé fort



Les équipes partaient par intervalle de deux minutes, les dépassements étant nombreux compte tenu du niveau variable des forces en présence et de la domination attendue des seniors hommes. Les duos Kahiri Endeler/Heiarii Manutahi et Mehdi Gabrillargues/Gwenvael Ronsin-Hardy avalaient les kilomètres à un rythme soutenu. Kahiri Endeler et Heiarii Manutahi réalisaient le meilleur chrono du jour en 34’ 10’’ à plus de 45 km/h de moyenne. Mehdi Gabrillargues et Gwenvael Ronsin-Hardy prenaient la 2e place à 38 secondes des vainqueurs. Belle performance de l’équipe mixte composée d’Adélaïde Trejou et Gilles Venet qui signait le 3e chrono scratch en 38’ 19’’.



Les femmes étaient motivées mais les hommes également, comme le souligne Kahiri Endeler : “On a fait une belle course avec Heiarii en parcourant la distance à près de 46 km/h de moyenne avec un vent qui soufflait bien. On essaie de garder la forme mais ce n’est pas simple de rester en selle après le Tour Tahiti Nui qui était notre gros objectif cette saison. Mais on voulait faire honneur aux dames aujourd’hui pour soutenir la cause d’Octobre rose et c’est pour cela qu’on s’est battu sur le vélo”.



La remise des prix a permis de récompenser tous les participants, les féminines bénéficiant d’un lot spécial. La Gentlemanwoman a bouclé la saison sur route, le VTT prendra le relais dans les semaines à venir. Le parc Vairai accueillera ainsi une épreuve en nocturne vendredi soir. Huit coureurs du Fenua partiront le lendemain en direction de la Nouvelle-Zélande pour participer à la Wakha, course de VTT organisée sur deux jours avec un parcours de 50 km le samedi puis 100 km le dimanche.



Patrice Bastian

Résultats

Femmes

1. Julie Bruyère/Catherine Casasnovas (Pun Tri) 53’ 34’’

Hommes

1. Kahiri Endeler/Heiarii Manutahi (TPC/VCBB) 34’ 10’’

2. Mehdi Gabrillargues/Gwenvael Ronsin-Hardy (VCBB) 34’ 48’’

3. Stéphane Oget/Romain Leroux (TPC) 38’ 34’’

U17

1. Maui Tonnelier/Paul Robin Grange (TPC/Pir) 44’ 53’’

Master 50 ans

1. Serge Taruoura/Taroanui Laurent (Arue) 43’ 31’’

Mixte

1. Adelaïde Treujou/Gilles Venet (Pirae) 38’ 19’’

2. Kylie Crawford/Éric Chang Sang (Mar Tri) 39’ 01’’

3. Marta Slosarska/Loïc Concaret (VCBB) 40’ 23’’

4. Vaite Bonhoure/Jean-Louis Bonhoure (Arue) 46’ 27’’

Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 11 Octobre 2026 à 15:57 | Lu 254 fois



