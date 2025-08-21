

Cyclisme – Un tour de l’île pour soutenir SOS Suicide

Tahiti, le 7 septembre 2025 - La 10e édition de la Rando Cyclo a été organisée dimanche par l’AS Pirae Cyclisme et l’association SOS Suicide Polynésie. L’événement proposait un tour de l’île de Tahiti à vélo avec départ et arrivée à la mairie de Pirae pour sensibiliser la population à la prévention du suicide. Quatre-vingt-dix-neuf cyclistes ont pris le départ, rejoints par une trentaine de participants en cours de route.



L’association SOS Suicide Polynésie, en collaboration avec l’AS Pirae Cyclisme et la mairie de Pirae, s’associe chaque année au mouvement international “Cycle Around the Globe” organisé par l’Association internationale pour la prévention du suicide (IASP) dont la Journée mondiale a été fixée le 7 septembre cette année. C’est dans ce cadre qu’était organisée, dimanche, la 10e édition de la Rando Cyclo. Chaque kilomètre parcouru par les cyclistes locaux seront comptabilisés par l’IASP et vont s’ajouter à ceux effectués dans les autres pays.



Annie Tuheiava, la présidente de l’association SOS Suicide, nous a confié : “Je remercie l’association Pirae Cyclisme et la commune de Pirae qui nous soutiennent toujours dans notre événement au moment où le monde entier pédale dans le cadre de la Journée mondiale de prévention du suicide. Nous faisons l’actualité aujourd’hui mais ce n’est pas habituel car on travaille d’habitude dans l’anonymat pour protéger les gens qui nous contactent. On les aide à s’exprimer par téléphone et si besoin, on les dirige vers des services médicaux spécialisés. Les appels ont beaucoup augmenté cette année avec des gens en souffrance pour raisons diverses, mais souvent professionnelles et sentimentales.”



“La journée d’aujourd’hui, consacrée au vélo, est importante car la pratique du sport peut libérer des personnes qui ont des pensées suicidaires”, poursuit-elle. “Je tiens aussi à remercier le Pays dont la subvention a légèrement augmenté et la CPS et Fenua Ma qui nous soutiennent également. Nous sommes une dizaine d’intervenants au téléphone qui sont bénévoles et une centaine d’adhérents qui cotisent, mais nous avons besoin d’argent pour payer le personnel médical qui intervient dans le fil de nos actions.”



Informer, sensibiliser et recruter



Les cyclistes tahitiens s’étaient distingués en 2024 en parcourant 24 000 km, un total impressionnant à l’échelle du Fenua et qui a engendré les félicitations de l’IASP. La participation aura été moins dense cette année avec 99 partants au départ de la mairie de Pirae à 7 heures et une trentaine de coureurs qui ont couvert une partie de la distance (113,5 km). Le kilométrage total sera donc moins important. Soulignons toutefois que le bilan tahitien sera amélioré par les Rando Cyclo qui ont été organisées à Moorea, Bora Bora et Mangareva.



Quasiment tous les participants, cyclistes entraînés ou occasionnels, ont terminé le tour de l’île entre 3 h 30 pour les plus rapides et 5 heures pour les moins affûtés, tous ayant fait un stop au restaurant Terre-Mer à Taravao pour se désaltérer et grignoter. Malgré quelques chutes et crevaisons ainsi que de fortes averses entre Mataiea et Papara, l’ambiance était festive.



Teraiatea Bordes, le vice-président de l’AS Pirae Cyclisme, a expliqué la motivation de son club impliqué dans l’opération depuis ses débuts : “C’est une action qui nous tient à cœur chaque année pour soutenir l’association SOS Suicide. Nous intervenons principalement sur la logistique. Il y a un peu moins de participants cette année que l’année dernière mais ils sont quand même 130 à couvrir le tour de l’île et c’est un beau challenge à relever pour ceux qui sont peu entraînés. Faire du vélo, ça aide à oublier les soucis, ça fait du bien au moral, au mental et au corps et ça peut être une bonne thérapie pour les gens dépressifs. C’est le message que l’on veut faire passer aujourd’hui et c’est ce qui motive notre implication dans la Rando Cyclo.”



Pas de classements individuels et pas de trophées, telle est la philosophie de la Rando Cyclo. L’objectif des organisateurs et des coureurs est d’informer le public sur la prévention du suicide, sensibiliser les autorités sur les besoins de l’association et recruter des bénévoles et professionnels pour renforcer les actions de SOS Suicide Polynésie en matière de gestion de crise suicidaire par l’écoute et d’interventions thérapeutiques. Une conférence-débat le 10 septembre et une soirée souvenir le 13 septembre à la mairie de Pirae sont également au programme cette semaine.



Patrice Bastian

