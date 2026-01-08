

Cyclisme – Un contre-la-montre en ouverture

Tahiti, le 25 janvier 2026 - La Fédération tahitienne de cyclisme a lancé dimanche le cycle de ses compétitions 2026 sur la côte est de Tahiti avec la Gentleman de Hitia’a soit un contre-la-montre à parcourir en duo sur 20 km. Malgré des conditions météos incertaines, une vingtaine d’équipes étaient présentes sur la ligne de départ.



La Gentleman de Hitia’a a bénéficié dimanche matin de conditions météos étonnamment favorables pour les cyclistes. Ce que l’on n’aurait pas imaginé samedi alors qu’il tombait un véritable déluge d’eau sur une bonne partie de Tahiti. Lorsque les premiers cyclistes se sont élancés à 8 heures du PK35 au bas du collège de Hitia’a pour rejoindre le PK25 à Tiarei où était situé le demi-tour pour rejoindre l’arrivée fixée au PK 35, le ciel était relativement dégagé et le vent faible. Peu de circulation, en outre, ce qui a permis aux coureurs de ne jamais relâcher leurs efforts. Ce fut notamment le cas pour le duo Taruia Krainer/Toareva Parker qui réalise le chronomètre de référence du jour en 27’ 55’’ 67. Les deux coureurs de Pirae s’imposent nettement en catégorie homme, Kahiri Endeler et Romain Villars des Tamarii Punaruu terminant deuxième en 29’ 52’’ 49 soit à près de deux minutes. Belle performance également d’Adelaide Trejou et Gilles Venet qui l’emportent en catégorie mixte en 30’ 13’’ 22, soit le troisième chrono de l’épreuve toutes catégories confondues. Emmanuel Boscher et Manarii Raufea montent sur la plus haute marche du podium en master homme avec un chrono respectable de 30’ 40’’ 16.



Pas de suspense chez les équipes exclusivement féminine, seules Rai’Maeva Raapoto et Fabienne Lee ont concouru. Quant à Joseph Pedebernade et John Itchner, des fidèles de la petite reine, ils ont couru en catégorie handisport.

Une saison riche en 2026



La Fédération tahitienne de cyclisme a concocté un calendrier 2026 plutôt copieux et en particulier au titre des rendez-vous internationaux, dans l’optique de la préparation des Jeux du Pacifique 2027. Hervé Arcade, le cadre technique de la FTC débriefe la course du jour et évoque la suite de la saison : “Compte tenu de l’incertitude météo, on a une belle participation aujourd’hui avec une vingtaine d’équipes. On a qu’un duo exclusivement féminin mais plusieurs dames participent en mixte ce qui veut dire que le cyclisme féminin est quand même bien présent. Après avoir fait beaucoup de foncier ces dernières semaines, ce contre-la-montre par équipe permet aux coureurs de se relancer en intensité sur une distance raisonnable. Mais l’élite va rapidement monter en régime car on va participer aux Championnats Oceania VTT et à la Pacific Cup début mars à Brisbane en Australie. Et on retournera à Brisbane pour les Oceania sur route en avril. On n’a pas les DOM-TOM cette année dans la mesure où c’est tous les deux ans, mais on projette d’organiser un Tour de Tahiti un peu différent de ces dernières années avec un parcours inter-îles en septembre comme c’était le cas par le passé. On travaille actuellement sur le sujet pour redonner un nouveau souffle au Tour de Tahiti. Et puis on envisage des déplacements dans les Caraïbes, au Tour de Guadeloupe pour les femmes et au Tour de Guyane pour les hommes. Ces projets s’inscrivent dans le cadre de notre préparation pour les Jeux du Pacifique 2027. On va aussi mettre l’accent sur le VTT qui sera au programme en 2027.”



Les prochains rendez-vous seront d’ailleurs consacrés au VTT avec une course en nocturne le vendredi 13 février au Parc Vairai qui sera suivie, deux jours plus tard ,par une autre course de VTT organisée par le club Marara Tri. Le Mémorial Malmezac, traditionnel rendez-vous d’ouverture de la saison cycliste sur route aura lieu le dimanche 1er mars.



Patrice Bastian

Les podiums

HOMME

1ers Taruia Krainer/Toareva Parker (Pirae) 27’ 55’’ 67

2es Kahiri Endeler/Romain Villars (TPC) 29’ 52’’ 49

3es William Chung/Carlqvist Manate (Pirae) 30’ 15’’ 07

MASTER HOMME

1ers Emmanuel Boscher/Manarii Raufea (VCT) 30’ 40’’ 16

2es Laurent Le Goff/Simon Chaize (Pirae) 31’ 40’’ 68

3es Jérôme Beaulande/Christophe Delarue (NL/Mar Tri) 33’ 31’’ 01

FEMME

1res Rai’Maeva Raapoto/Fabienne Lee (FTTRI) 37’ 34’’ 18

MIXTE

1ers Adelaide Trejou/Gilles Venet (Pirae) 30’ 13’’ 22

2es Tekau Haparai/Terautahi Larsos (Mar Tri) 31’ 56’’ 57

3es Heivai Nui/Eric Chang Sang (Mar Tri) 33’ 49’’ 21

HANDISPORT

1ers Joseph Pedebernade/John Itchner (TPC) 35’ 59’’ 79

