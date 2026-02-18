

Cyclisme – Un Taruia Krainer tout-terrain

Tahiti, le 2 mars 2026 - La première course en ligne cycliste de la saison 2026 sur route s’est déroulée dimanche matin sur la côte est à l’occasion du traditionnel rendez-vous dédié à la mémoire de René Malmezac. Déjà vainqueur depuis l’ouverture de la saison en contre-la-montre et en VTT, Taruia Krainer a encore enrichi son palmarès dimanche en s’imposant devant Toareva Parker et Kahiri Endeler. Kylie Crawford a terminé première féminine.

La Fédération tahitienne de cyclisme (FTC) a lancé sa saison 2026 sur route dimanche matin avec le traditionnel Mémorial René Malmezac désormais baptisé “La René Malmezac”, qui honore la mémoire de cette personnalité décédée en 2021 et qui a beaucoup œuvré pour le développement de la petite reine au Fenua, tant dans sa carrière sportive que dans son rôle de dirigeant et de sponsor.



Si les éditions précédentes proposaient plusieurs distances adaptées aux différents types de participants, coureurs confirmés ou occasionnels, une seule course était au programme pour les adultes dimanche, avec une distance de 67 km à parcourir sur un rythme variable selon le potentiel des uns et des autres, dans l’esprit d’une cyclo. Soixante-cinq engagés se sont présentés sur la ligne de départ à 7 h 30 à Aorai Tini Hau. Direction la côte est avec la montée du collège de Hitia’a et un demi-tour à la marina Cowan au PK 39. L’arrivée était jugée au sommet du Tahara’a.



En parallèle, un parcours découverte d’une dizaine de kilomètres entre Pirae et Arue était également proposé aux enfants de 7 ans et plus et aux parents accompagnateurs.

Ça bouge après le collège de Hitia’a



Les premiers kilomètres de “La René Malmezac” étaient parcourus sur un rythme modéré avant que les coureurs de l’élite assurent logiquement le train en tête de peloton. C’est dans la montée du collège de Hitia’a que les premières attaques sérieuses ont fusé. Cela a fait le jeu de Taruia Krainer qui est parti en solitaire et n’a jamais été rejoint sur la portion retour. Le coureur de Pirae passait la ligne d’arrivée au sommet du Tahara’a en bouclant son parcours en 1 h 33’ 52’’. Toareva Parker, le partenaire de Taruia Krainer lors des contre-la-montre Gentleman, terminait deuxième à une minute du vainqueur et trois secondes devant Kahiri Endeler. Hervé Arcade, le cadre technique de la FTC, a quant à lui démontré qu’il était encore bien affûté en prenant la 10e place en 1 h 35’ 30’’ et en complétant le podium master derrière Gwenvael Ronsin Hardy et Mehdi Gabrillargues. Première féminine, Kylie Crawford finissait en 1 h 47’ 14’’, soit 9 secondes devant Marta Slosarska.



Taruia Krainer n’était pas dans un grand jour selon lui, ce qui ne l’a pas empêché de gagner : “On est partis sur un tempo de cyclo, mais mon but, c’était d’y donner du rythme. Ça a attaqué dans la montée du collège de Hitia’a et comme il y a eu du temps mort après, j’ai accéléré et ça n’a pas suivi. Je n’étais pas super aujourd’hui, je manquais un peu de jus, mais comme ça ne revenait pas derrière, j’ai roulé seul sur le retour et gardé un bon rythme. On se prépare pour les Oceania sur route qui auront lieu à Brisbane début avril et c’était un bon test aujourd’hui pour voir où j’en suis, d’autant que tous les sélectionnés potentiels étaient présents.”

Un trio tahitien aux Oceania de VTT



Tahiti s’est déjà distingué aux Oceania 2026 grâce à Kalani Helme, vainqueur dans sa catégorie d’âge à Brisbane en BMX le 21 février. Clémence Dede, Teva Poulain et Kahiri Endeler ont pris la direction de Brisbane ce week-end pour participer aux Oceania et à la Pacific Cup de VTT. Clémence Dede chez les femmes et Teva Poulain chez les hommes sont les tenants du titre de la Pacific Cup et tenteront de faire la passe de deux le week-end prochain en Australie, mais Kahiri Endeler sera aussi un prétendant au titre. Quant à Taruia Krainer, vainqueur de la course VTT en nocturne le 13 février au parc Vairai de Punaauia, il a préféré, compte tenu de sa disponibilité, privilégier les Oceania sur route qui auront également lieu à Brisbane début avril, d’autant qu’il participera aussi quelques jours plus tard sur le sol australien aux qualifications pour le Mondial Gran Fondo en compagnie de Toareva Parker.



Patrice Bastian

Rédigé par Patrice Bastian le Lundi 2 Mars 2026 à 13:10 | Lu 174 fois



