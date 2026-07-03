

Cyclisme - Toareva Parker était le plus solide

Tahiti, le 6 juillet 2026 - L’association Vélo Club Bora Bora a organisé son Grand Prix, dimanche matin, sur la côte est de Tahiti. Toareva Parker, toujours aux avant-postes, s’est imposé en catégorie Open au sommet de la côte du lycée polyvalent de Mahina. Jean-Pierre Bernadat l’a emporté en Access et Marta Slosarska a signé son premier succès chez les féminines.



Un seul peloton au départ du Grand Prix du Vélo Club de Bora Bora, dimanche matin à Mahina, les Open et les Access étant groupés pour prendre la direction de Taravao. Malgré l’absence de Taruia Krainer, malade, de Mehdi Gabrillargues, blessé, et de Kahiri Endeler, ils étaient 16 en Open – une participation en augmentation par rapport aux dernières courses. La Fédération tahitienne a en effet décidé de promouvoir des Access en Open et ce fut le cas notamment pour Teremu Touatekina, Stéphane Oget, Hitiarii Cassel et les Tonnelier père et fils, Thierry et Brieuc un jeune U19.



15 coureurs prenaient le départ en Access ce qui constituait un peloton d’une trentaine de coureurs. Mais le parcours était toutefois différent pour les deux catégories, les Access opérant un demi-tour au CFPA de Taravao pour revenir vers le lycée polyvalent de Mahina après 86 km de course, tandis que les Open poursuivaient sur le plateau de Taravao jusqu’à la patte d’oie avant le retour vers l’arrivée pour une distance de 103 km.



La pluie était présente à l’aller mais pas au retour, où les coureurs ont dû affronter un fort. Compte tenu du kilométrage, les Access étaient logiquement les premiers à l’arrivée et en particulier Jean-Pierre Bernadat qui revenait sur David Charpin dans la difficile montée finale et qui le déposait pour s’imposer en 2 h 24’ 08’’. Serge Taruoura était le grand malchanceux du jour car détaché à l’attaque de la montée finale, il devait s’arrêter pour cause d’ennui mécanique. Jean-Pierre Bernadat a entretenu sa forme dans l’hexagone : “J’ai beaucoup roulé ces derniers temps et je suis dans une bonne forme. J’ai fait plusieurs cyclos en France pendant deux mois ; dont l’une à Perpignan qui m’a permis de me qualifier dans ma tranche d’âge pour les Championnats d’Europe en Italie et du Monde au Japon fin août.” Jean-Pierre Bernadat en a encore sous la semelle à 65 ans comme il l’a démontré dimanche.



Marta Slosarska a aussi vécu un temps fort en remportant sa première course en catégorie féminine chez les Access. Et même si elle n’était que deux avec Vaitiare Bonhoure, c’est tout de même une belle récompense pour la sociétaire du VC Bora Bora toujours bien placée aux arrivées.

L’AS Pirae enchaîne les succès



L’épreuve de dimanche s’est déroulée en l’absence du cadre technique de la Fédération tahitienne de cyclisme, Hervé Arcade. Il intègre en effet, pour la troisième année consécutive, le staff de l’organisation du Tour de France. Une belle marque de confiance qui honore indirectement le cyclisme tahitien.



Plus dense que d’habitude, le peloton Open n’en est pas moins resté groupé à l’aller jusqu’à Taravao. C’est dans la montée du plateau que ça a bougé sous l’impulsion de Heiarii Manutahi qui a assuré un bon tempo. Toareva Parker et Gwenvael Ronsin-Hardy se sont accrochés, tous trois détachés dans la descente et le retour vers Mahina, mais un regroupement de sept coureurs s’opéraient par la suite.



Carlqvist Manate et Hitiarii Cassel, de l’AS Pirae, attaquaient à tour de rôle mais sans succès et six coureur se présentaient au pied de la montée finale vers le lycée polyvalent de Mahina. Toareva Parker y a été le plus solide pour un nouveau succès à l’AS Pirae. Lorsque Taruia Krainer ne gagne pas, c’est son lieutenant de route, Toareva Parker, qui s’impose comme c’est la troisième fois cette saison. Il confirme que les coureurs de Pirae sont très solidaires : “C’était un test aujourd’hui car c’était la première course de Pirae sans notre leader Taruia. On était que trois mais on voulait prouver que même sans notre leader, un coureur de Pirae pouvait gagner. Carlqvist et Hitiarii ont fait une grande course en n’arrêtant pas d’attaquer pour bousculer le peloton. C’est ce qu’on avait prévu et c’est en partie grâce à eux que je gagne aujourd’hui.”



Gwenvael Ronsin-Hardy et Heiarii Manutahi, tous deux du VC Bora Bora et parmi les principaux animateurs de la course dimanche, accompagnent le vainqueur sur le podium.



Le prochain grand prix sera organisé par l’AS Pirae, début août, et nul doute que les Orange auront encore plus à cœur que l’un des leurs fasse honneur au club. Une sélection tahitienne participera ensuite au Tour de Guyane programmé du 12 au 23 août.



Patrice Bastian





Rédigé par Patrice Bastian le Lundi 6 Juillet 2026 à 17:49 | Lu 297 fois



