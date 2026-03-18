

Cyclisme – Taruia Krainer enchaîne à Hitia’a

Tahiti, le 6 avril 2026 - Deuxième course successive de cyclisme à Hitia’a en l’espace d’une semaine et deuxième succès de Taruia Krainer qui s’est de nouveau imposé dimanche matin dans des conditions venteuses et pluvieuses devant son coéquipier Toareva Parker. Tous deux ainsi que Kahiri Endeler et Clémence Dede ont pris la direction de Brisbane lundi pour participer aux Oceania sur route.



La Fédération tahitienne de cyclisme a étoffé son calendrier cette saison tant sur route qu’en VTT dans l’optique de densifier la préparation de son élite en vue des Jeux du Pacifique 2027. Un deuxième rendez-vous, en l’espace d’une semaine, était ainsi programmé ce dimanche du côté de Hitia’a. Le parcours était sensiblement identique d’un dimanche à l’autre mais la distance était en nette hausse pour la catégorie Open passant de 82 à 110 km soit un tour supplémentaire sur un circuit dessiné entre la mairie de Hitia’a et le PK 18 à Papenoo avec passage par la montée du collège de Hitia’a.



Mais les conditions météos étaient telles par moment ce dimanche avec de véritables trombes d’eau et du vent de force variable que les organisateurs ont décidé d’annuler le troisième tour ce qui a ramené la distance à 74 km, soit deux tours pour toutes les catégories, Open, Access et Femmes. Inversement des départs par rapport au programme prévu, les Access et Féminines partant d’abord, les Open au sein desquels roulent les coureurs susceptibles de constituer la sélection masculine de Tahiti pour 2027 s’élançant sept minutes plus tard pour les inciter à mettre du rythme d’entrée et chasser pour revenir sur le premier peloton.

Taruia Krainer à l’aise sur tous les terrains



Le petit peloton Open constitué de sept coureurs a recollé aux Access et Féminines dès le premier tour et a ensuite fait logiquement la course en tête. Les conditions étaient raisonnablement pluvieuses dans le premier tour mais elles se sont s’aggravées dans le deuxième tour avec de véritables trombes d’eau. Les Open sont longtemps restés groupés avec deux Access qui les accompagnaient avant que Taruia Krainer et Toareva Parker, les deux coéquipiers de Pirae passent à l’attaque. Taruia Krainer va faire la différence en fin de course pour s’imposer en 1 h 47’ 56’’ soit 10 secondes devant Toareva Parker et 13 devant Gwenvael Ronsin Hardy. Taruia Krainer semble imbattable cette saison enchaînant les succès que ce soit sur route en ligne ou en contre-la-montre ainsi qu’en VTT ; mais il est vrai qu’il a un solide vécu dans le milieu cycliste en métropole et que la concurrence est réduite cette saison. Il a cependant souligné la difficulté de la course de dimanche : “Entre la pluie, le vent et le parcours vallonné, la course était difficile physiquement mais on a tout de même couru sur un bon rythme en s’entendant bien entre coureurs Open ce qui nous a permis de recoller rapidement sur les Access. On a ensuite durci la course avec mon coéquipier Toareva et c’était une bonne préparation pour les Oceania même si la distance a été raccourcie. Le travail a déjà été fait en amont et on est prêts pour être au niveau en Australie.”



Belle performance également des Access Terautahi Larsos, 4e au scratch, et Manarii Raufea, 7e, qui ont tous deux suivis le rythme des Open, Clémence Dede s’imposant pour sa part sans surprise chez les femmes mais au finish face à Estelle Gervier.

Cap sur Brisbane



La course de Hitia’a constituait le dernier test avant le départ pour Brisbane pour les quatre coureurs qui représenteront les couleurs tahitiennes en Australie les 9 et 10 avril dans le cadre des Oceania sur route. Taruia Krainer, Toareva Parker, Kahiri Endeler et Clémence Dede ont pris la route de Brisbane lundi pour composer une sélection moins dense que prévu. Hervé Arcade, le cadre technique de la FTC s’en explique et revient sur la course du jour : “La participation en catégorie Open était réduite mais tous ceux qui sont susceptibles d’être en sélection étaient présents et c’est l’essentiel en vue des grandes échéances. Le peloton était tout de même globalement fourni avec les 42 Access dont quatre Féminines et donc 49 partants au total. Pour les Oceania sur route, ils sont moins nombreux à partir que prévu car on pensait avoir un soutien financier de la Confédération océanienne ; mais ça n’a pas été le cas et on n’a donc dû réduire la sélection à quatre éléments dont une femme. C’est une petite ossature mais ils sont tous bien préparés comme ils l’ont démontré aujourd’hui dans des conditions difficiles et je pense qu’ils peuvent jouer un rôle intéressant à Brisbane.”



Taruia Krainer et Toareva Parker participeront quelques jours après les Oceania à la phase de qualification aux Championnats du monde de Gran Fondo (cyclosportive sur route de longue distance) toujours du côté de Brisbane. Les deux coureurs de Pirae peuvent y être ambitieux puisqu’ils étaient parvenus à obtenir leur qualification en 2025.



La prochaine course locale aura lieu le week-end prochain sur la Presqu’île sous la forme d’un contre-la-montre en duo.



Patrice Bastian



Top 10

1er Taruia Krainer (Pirae-Open) 1 h 47’ 56’’

2e Toareva Parker (Pirae-Open) à 10’’

3e Gwenvael Ronsin Hardy (VCBB-Open) à 13’’

4e Terautahi Larsos (Mar Tri-Access) à 15’’

5e Teva Poulain (Mar Tri-Open) à 16’’

6e Mehdi Garbrillargues (VCBB-Open) à 17’’

7e Manarii Raufea (VCT-Access) à 18’’

8e Kahiri Endeler (TPC-Open) à 18’’

9e Teremu Touatekina (VCBB-Access) à 54’’

10e Keaoni Taaroa (VCT-Access) à 55’’





Rédigé par Patrice Bastian le Lundi 6 Avril 2026 à 16:19 | Lu 461 fois



