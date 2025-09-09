

Cyclisme – Quinn Felton remporte le Tour Tahiti Nui

Tahiti, le 21 septembre 2025 - Le palmarès du Tour Tahiti Nui s’est enrichi d’une nouvelle nationalité avec la victoire cette année de Quinn Felton, premier Américain à remporter l’épreuve. Il s’est imposé au classement général final devant le métropolitain Axel Taillandier et le Tahitien Taruia Krainer.



Le Tour Tahiti Nui 2025 a connu son épilogue vendredi à l’occasion de la 6e et dernière étape. Celle-ci, qui a été animée comme les quatre précédentes, la première étape ayant été consacrée dimanche dernier à un exercice individuel sous forme de contre-la-montre, n’a que peu modifié le haut du classement général et entériné la victoire finale de Quinn Felton qui a pris le maillot jaune lors de la première étape et ne l’a plus quitté. L’Américain se trouvait clairement au-dessus du lot et il a cherché à terminer le Tour avec panache, attaquant dès le départ vendredi pour constituer une échappée royale avec le maillot bleu Tom Morel, le maillot vert Hugo Pommelet et Maxime Joly, vainqueurs des 3e et 4e étapes.



Le quatuor de prestige a néanmoins été repris à Tiarei. Après deux passages par la montée du collège de Hitia’a, retour vers Pirae, Taruia Krainer a aussi voulu finir en beauté en attaquant en cours de route. Il se faisait contrer par Antonin Souchon, lequel partait en solitaire vers l’arrivée et gardait ses adversaires à distance pour s’imposer devant la caserne des pompiers de Pirae. Quinn Felton avait laissé échapper la victoire d’étape, mais il tenait quand même à confirmer sa supériorité en faussant compagnie à ce qui restait du peloton dans le final pour finir deuxième à 32 secondes du vainqueur et 30 secondes devant Maxime Joly, troisième.

Beau tir groupé de l’AS Pirae



L’Américain, dont on rappellera qu’il a été pro pendant deux ans, ce qui explique en partie sa supériorité, a apprécié le Tour Tahiti Nui : “Je préférais prendre les devants aujourd’hui pour éviter toute surprise, c’est pour cela que j’ai attaqué dès le départ pour forcer mes principaux adversaires à faire des efforts pour les user physiquement et je voulais finir en beauté avec le jaune sur les épaules. Cette victoire au Tour Tahiti Nui, je la dois en partie à mes coéquipiers. Je garderai un excellent souvenir de ma venue à Tahiti, d’abord parce que j’ai gagné, mais aussi parce que l’ambiance et l’organisation étaient excellentes. Et puis même si ça roulait vite, j’ai quand même trouvé le temps d’apprécier les paysages et la diversité des parcours.”



Les écarts au classement général final ne sont pas énormes entre les meilleurs, mais c’est parce que l’équipe Voller Factory et son leader ont d’abord cherché à contrôler la course sans vouloir systématiquement creuser des écarts. L’objectif était de garder les coureurs de Pirae sous surveillance et en particulier Axel Taillandier, Taruia Krainer et Maxime Joly, qui font 2e, 3e et 5e du classement général final, et Gwendy Duval du Team France Clubs Défense qui finit au pied du podium.



Beau tir groupé de l’AS Pirae qui a remporté le général par équipe et Taruia Krainer, déjà 3e en 2024 et lauréat du Tour Tahiti Nui en 2012 et 2018, s’en contentait vu le niveau de Felton : “Je n’ai pas de gros regrets car avec l’équipe de Pirae, on a tout fait pour prendre le maillot jaune mais on est tombé sur plus fort que nous avec les Américains et Quinn Felton qui étaient au-dessus. Je vais faire une pause pendant quelques jours puis je vais partir en Australie avec Toareva Parker pour participer aux Championnats du monde Gran Fondo le 19 octobre’.”





Les Calédoniens seront compétitifs en 2027



On compte un seul coureur tahitien dans le Top 10 avec Taruia Krainer, c’est peu, même si l’on mettra tout de même au crédit des locaux la victoire en master de Mehdi Gabrillargues qui fait 11e au général et la 2e place de Heiarii Manutahi au classement maillot vert. À noter aussi que Kahiri Endeler, appelé potentiellement à jouer les premiers rôles, a abandonné sur maladie. Les Calédoniens, qui n’ont aussi placé qu’un coureur dans le Top 10 avec Hugo Pommelet (9e), ont néanmoins démontré qu’ils avaient une solide relève avec, outre Pommelet, Thomas Rizzolatti et Keryl Moutry, trois U23. Cela n’a pas échappé à Teva Bernardino qui a évoqué le sujet lors de son bilan : “Le Tour s’est très bien déroulé tant au niveau de l’organisation grâce à tous nos bénévoles et a été compétitif avec une bonne participation étrangère. Et puis le temps nous a été favorable cette année. Quinn Felton était costaud, il a gardé le maillot jaune tout au long du Tour et il était bien entouré par ses coéquipiers. Les coureurs calédoniens se sont aussi mis en évidence et ça promet pour les Jeux de 2027. Les Tahitiens ont été au niveau mais sans vraiment briller et on va débriefer avec le directeur technique et les clubs pour voir les domaines dans lesquels il faut travailler en vue des échéances futures et notamment des Jeux du Pacifique. On a proposé un Tour plus court que lors des éditions précédentes mais on a dû faire avec le budget qui nous était alloué et qui était en baisse par rapport aux années précédentes. Mais merci aux acteurs qui ont assuré le spectacle et merci également à tous nos bénévoles, aux sponsors et les maires des communes que nous avons traversées.”



La remise des prix s’est déroulée vendredi midi au complexe de Fei Pi et tous les lauréats ont été honorés avec trophées, médailles et prize money (1 million de francs au total) ainsi que les trois féminines qui ont ponctuellement participé à des étapes, Tekau Hapairai s’y montrant la plus performante. Rendez-vous est pris pour le Tour Tahiti Nui 2026.



Patrice Bastian

Les podiums

6e étape

1. Antonin Souchon (Fei Pi) 2 h 18’ 24’’

2. Quinn Felton (Voller) à 32’’

3. Maxime Joly (Pirae 1) à 1’ 02’’

Général Open

1. Quinn Felton (Voller) 13 h 12’ 52’’

2. Axel Taillandier (Pirae 1) à 1’ 15’’

3. Taruia Krainer (Pirae 1) à 1’ 42’’

Général U23 (jeunes)

1. Tom Morel (Fei Pi) 13 h 16’ 00’’

2. Hugo Pommelet (NC) à 28’’

3. Thomas Rizzolatti (NC) à 3’ 13’’

Général master (40 ans et +)

1. Mehdi Gabrillargues (VCBB 1) 13 h 16’ 33’’

2. Karim Gabrillargues (Terra) à 2’ 42’’

3. Sébastien Fabri (VCBB 2) à 3’ 49’’

Général maillot vert (sprint)

1. Hugo Pommelet (NC) 38 pts

2. Heiarii Manutahi (VCBB 2) 30 pts

3. Maxime Joly (Pirae 1) 24 pts

Général maillot à pois (montagne)

1. Quinn Felton (Voller) 72 pts

2. Axel Taillandier (Pirae 1) 43 pts

3. Maxime Joly (Pirae 1) 43 pts

Général par équipe

1. Pirae 1 39 h 43’ 40’’

2. Voler à 7’ 29’’

3. Terra à 8’ 39’’

Général femmes

1. Tekau Hapairai (Marara) 140 pts

