Cyclisme – Manarii Laurent dominateur au Grand Prix de Arue

Tahiti le 27 mai 2024 - Le club de l’AS Arue a organisé le Grand Prix de sa commune samedi après-midi avec une course en circuit entre les ronds-points du camp de Arue et d’Erima à couvrir plusieurs fois selon les catégories. Manarii Laurent, qui porte les couleurs du club organisateur, s’est imposé en Open en couvrant quasiment toute la distance en solitaire. Heiarii Manutahi du VC Bora Bora s’est imposé en Access.



Programme chargé ce week-end pour le cyclisme local avec l’organisation de trois épreuves. Le Team Orohena Racing a lancé vendredi soir sur la piste de Fautaua son événement qui se déroulera en quatre étapes entre prologue, Critérium Arue (30 juin), Critérium Pacific Cycle (6 juillet) et Critérium Vehiarii Toareinui (1er septembre). Taruia Krainer s’est montré le plus véloce en Open sur le prologue en couvrant les trois tours de piste en 1’29’’52, Maheanuu Izal et Terii Teihotaata complétant le tiercé de tête en Open. Heimana Rauhuri a signé le meilleur chrono en catégorie Access.



Puis deux rendez-vous avaient lieu simultanément samedi après-midi avec la troisième manche de la Coupe Tahiti Nui de BMX sur la piste de Fei Pi située sur les hauteurs de Arue, la commune accueillant également à la même heure son traditionnel Grand Prix cycliste organisé par l’AS Arue. Au menu, 15 tours de circuit, soit 30 km pour les Access/U17, et 25 tours pour les Open/U19 et donc 50 km à couvrir. Les Access ont ouvert le programme en début d’après-midi avec 26 coureurs au départ. Heiarii Manutahi a réussi à s’extirper du peloton pour s’imposer détaché en 51’49’’. Le coureur du VC Bora Bora, en perte de forme la saison dernière, a décidé de descendre en Access cette saison pour se relancer et il a démontré samedi qu’il revenait doucement vers son meilleur niveau. Son retour en Open à terme semble prévisible. Les places d’honneur se sont jouées au sprint, Keaoni Taaroa et Manarii Raufea complétant le podium de la catégorie aux côtés de Heiarii Manutahi.



Place ensuite à la catégorie Open/U19 qui n’était pas très étoffée avec 14 coureurs au départ. Manquaient des pointures comme Kahiri Endeler, occupé dans l’organisation de la croisière cycliste coorganisée du 20 au 27 mai par Benoît Rivals, le président du VCT, avec un tour opérateur américain. Taruia Krainer a aussi fait l’impasse et d’autres habituels animateurs du peloton Open manquaient aussi à l’appel. Mais il y avait quand même de la qualité pour rendre la course intéressante et dynamique.

Heiarii Manutahi costaud de bout en bout



Dès le premier tour, Terii Teihotaata passe à l’attaque et il va tenir le peloton à distance pendant trois tours. Il est rejoint par Manarii Laurent au 3e tour. Le coureur de Arue s’échappe rapidement, d’autant que Terii Teihotaata met pied à terre avant de repartir. Manarii Laurent est parti de loin et il va lui falloir composer avec un fort vent de face dans la portion axée vers Mahina, le vent dans le dos dans l’autre sens lui permettant de pédaler plus sereinement. La vitesse des coureurs est d’ailleurs nettement différente d’un sens à l’autre. Les coureurs de TOR chassent en tête du peloton, mais Manarii Laurent maintient un écart constant qui est de 48 secondes au 10e tour et qui va gonfler dans les tours suivants. Le peloton temporise en effet un temps, ce qui permet à Toareva Parker de partir en contre-attaque. Nuumoe Lintz, le vainqueur du Grand Prix de l’AS Vénus le samedi précédent, passe aussi à l’offensive. À dix tours de l’arrivée, Toareva Parker pointe à 1’06’’ de Manarii Laurent, Nuumoe Lintz se trouvant à 1’55’’ du leader. Le peloton est alors à trois minutes et sera même rejoint par Manarii Laurent. Ce dernier ne va pas faiblir et va maintenir les contre-attaquants à distance. Nuumoe Lintz revient sur Toareva Parker et le dépose immédiatement pour se lancer à la poursuite de Manarii Laurent. Mais si le coureur de Pirae gratte des secondes dans les derniers tours, Manarii Laurent passe la ligne d’arrivée en vainqueur en 1h25’06’’. Nuumoe Lintz termine deuxième à 57’’ et Toareva Parker prend la 3e place à 1’00’’. Manarii Laurent fait honneur à son club de l’AS Arue et s’est montré solide face à l’adversité et aux conditions venteuses qui ne l’ont pas dissuadé de partir de très loin. Rodrigue Lozinguez termine 6e au scratch et 1er U19 devant Herehau Laurent, 7e et 2e U19.



Sauf changement de programme, les coureurs vont avoir quatre semaines de repos avant de reprendre avec le Grand Prix de Punaauia le dimanche 23 juin. La quatrième et dernière étape de la Coupe Tahiti Nui, qui avait été reportée, est a priori définitivement annulée. Kahiri Endeler, qui était en tête au classement général après la 3e étape, remporte donc l’épreuve et signe un doublé après sa victoire en 2023.



Patrice Bastian

Résultats



OPEN/U19 (50 km)

1. Manarii Laurent (Arue) 1h25’06’’

2. Nuumoe Lintz (Pirae) à 57’’

3. Toareva Parker (TOR) à 1’00’’

4. Maehanuu Izal (TOR) à 3’24’’

5. Patrick Costeux (Arue) à 3’35’’

6. Rodrigue Lozinguez (TPC-U19) à 3’40’’

7. Herehau Laurent (Arue-U19) à 3’41’’

8. Francky Maraetaata (Fei Pi) à 3’50’’

9. Tavake Defossez (TPC-U19) à 3’55’’

10. Terii Teihotaata (TOR) à 4’21’’

11. Daniel Tchan Fan (VCBB) à 4’21’’

12. Henri Chan (TOR) à 4’22’’

13. Hitiarii Cassel (Pirae-U19) à 4’25’’

14. Tamatoa Lepean (VCBB) à 8’59’’



ACCESS (30 km)

1. Heiarii Manutahi (VCBB) 51’49’’

2. Keaoni Taaroa (Vénus) à 32’’

3. Manarii Raufea (VCT) à 32’’

4. Remi Bessaguet (FFC) à 32’’

5. Heimana Rauhuti (RTT) à 32’’

6. Lukas Fauchois (Fei Pi) à 32’’

7. Henere Vernaudon (VCT) à 32’’

8. François Le Stunff (VCT) à 33’’

9. Faretua Maraetefau (RTT) à 33’’

10. Tavihauroa Lintz (Pirae) à 33’’

…

26 coureurs classés



