

Cyclisme – Les Tahitiens prennent de l’expérience en Guyane

Tahiti, le 24 août 2026 - La sélection tahitienne de cyclisme, composée de Kahiri Endeler, Heiarii Manutahi, Rodrigue Lozinguez et Hitiarii Cassel, a participé au Tour de Guyane du 15 au 23 août. Le quatuor tahitien n’a pas joué les premiers rôles au classement général dans un contexte très relevé, mais le déplacement en Guyane lui a permis d’emmagasiner de l’expérience et de s’affûter en vue du Tour de Tahiti Nui qui aura lieu du 13 au 19 septembre.



Invité par le Comité régional de cyclisme de Guyane, le cyclisme tahitien a vécu une grande première en participant à la 35e édition du Tour de Guyane du 15 au 23 août. Compte tenu de l’indisponibilité de certains coureurs et notamment de Taruia Krainer, le chef de file du cyclisme tahitien qui se remet d’un accident de la route, Kahiri Endeler, Heiarii Manutahi, Rodrigue Lozinguez et Hitiarii Cassel ont représenté les couleurs du Fenua.



Kahiri Endeler, qui avait participé au Tour de Martinique quelques semaines auparavant, avait déjà une bonne idée de l’ampleur de la tâche qui attendait les Tahitiens et Hervé Arcarde, le cadre technique de la Fédération tahitienne de cyclisme qui entourait le groupe, connaissait bien lui aussi le Tour de Guyane pour y avoir participé à plusieurs reprises et y avoir gagné des étapes à l’époque où il courait sous les couleurs martiniquaises.

Un podium d’étape pour Kahiri Endeler



Peu habitués à courir au sein d’un peloton dense et à des étapes de longue distance, les Tahitiens, à l’exception de l’expérimenté Kahiri Endeler, le capitaine de route, sont rentrés dans un autre monde cycliste en prenant le départ du Tour à Cayenne au sein d’un peloton de 120 coureurs représentant une dizaine de nationalités et pour y découvrir la Guyane au long des 1 238 km du parcours. Dans ce contexte, difficile d’envisager que les couleurs tahitiennes pointent en tête de course. Aussi, la performance de Kahiri Endeler, qui est monté sur la 3e marche du podium lors de la 4e étape, a été remarquable. Le coureur de Tamarii Punaruu a aussi pris une belle 12e place lors du contre-la-montre de la 6e étape. Il a également figuré dans les classements finaux aux points et a fini 22e au classement général final à seulement 6’ 36’’ du vainqueur guadeloupéen, Damien Urcel. Un bilan plus qu’honorable.



Rodrigue Lozinguez est aussi monté sur un podium, mais c’était au titre de la catégorie espoirs lors de la 1re étape. Il a toujours été bien dans le rythme à l’exception de quelques coups de mou et s’il termine 40e au général, il a pris une bonne 12e place en catégorie espoirs qui réunissait 30 coureurs. Heiraii Manutahi (76e) et Hitiarii Cassel (82e) ont dans l’ensemble cherché à limiter la casse compte tenu du rythme élevé des étapes et ils ont eu le mérite de boucler le Tour de Guyane sachant que 24 coureurs ont abandonné sur les 110 au départ.



Au classement par équipes, Tahiti termine 12e sur les 18 formations engagées. Kahiri Endeler a bien traduit le sentiment des coureurs tahitiens : “On est quand même assez fiers de nos performances car on ne court pas du tout dans un contexte aussi relevé à Tahiti et surtout sur un rythme aussi élevé. Le fait qu’on ait tous fini le Tour, c’est une belle performance d’ensemble.”



Du vécu qui doit servir au cyclisme tahitien



La Fédération tahitienne de cyclisme a œuvré financièrement et dans la préparation de sa sélection pour que Tahiti soit présent au Tour de Guyane et elle en espère bien évidemment des retombées à terme. C’est ce que confirme son cadre technique, Hervé Arcarde : “Le bilan est positif. On savait que ce serait dur pour nos coureurs, mais notre ambition, c’était d’abord que tous parviennent à terminer le Tour, ce qui n’était pas acquis au départ compte tenu du niveau relevé et de la répétition des efforts auxquels ils ne sont pas habitués et ils y sont parvenus, ce qui est déjà une satisfaction. Et puis on a fait un podium d’étape avec Kahiri, ce qui était une grosse performance. On a aussi fait un podium d’étape espoirs avec Rodrigue. On est donc parvenu ponctuellement à mettre les couleurs tahitiennes en avant, d’autant qu’au fil des étapes, les garçons ont été de plus en plus présents dans les attaques et les échappées. Tous ont pris de l’expérience et ont pu mieux situer leur niveau. J’espère qu’ils seront les porte-drapeaux dans les courses à Tahiti et que leur vécu en élèvera le niveau. On va accueillir les Championnats de France ultra-marins et les Jeux du Pacifique en 2027 et il faudra qu’on soit à la hauteur. Et puis j’espère aussi que cette participation au Tour de Guyane portera prochainement ses fruits au Tour de Tahiti Nui.”



Celui-ci sera moins relevé que le Tour de Guyane avec toutefois une participation étrangère qui va lui donner du relief et on attend des coureurs tahitiens – et pas seulement de ceux qui étaient en Guyane – qu’ils fassent honneur au cyclisme du Fenua.



Patrice Bastian

ENCADRE

Carlqvist Manate gagne le Grand Prix de Fei Pi



La commune de Taravao a accueilli dimanche le Grand Prix de Fei Pi à l’occasion d’une course en circuit. Carlqvist Manate l’a emporté au sprint devant Gwenvael Ronsin-Hardy et Teremu Touatekina.



Pendant que la sélection tahitienne bouclait son Tour de Guyane, 25 coureurs toutes catégories confondues étaient en lice dimanche matin à Taravao dans le cadre du Grand Prix de Fei Pi. Quinze tours de circuit soit 46,5 km étaient au programme des engagés et comme souvent dans les courses en circuit, ça s’est conclu au sprint. Carlqvist Manate (Pirae) s’y est montré le plus rapide pour s’imposer en 1 h 03’ 19’’ devant Gwenvael Ronsin-Hardy (VCBB) et Teremu Touatekina (VCBB), tous trois de la catégorie Open. Tavihauroa Lintz l’a emporté en Access, Dave Riaria en non-licenciés et Adelaïde Trejou en féminine, logique puisqu’elle était seule au départ. Prochaine épreuve, le Championnat de Polynésie du contre-la-montre individuel le samedi 5 septembre.



PB



Rédigé par Patrice Bastian le Lundi 24 Août 2026 à 17:11 | Lu 294 fois



