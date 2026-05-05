

Cyclisme - La Fête des mères célébrée à Motu Uta

Tahiti, le 1er juin 2026 - La Fédération tahitienne de cyclisme (FTC) a organisé le Grand Prix Tip Top dimanche matin à Motu Uta. Taruia Krainer a enchaîné un nouveau succès en Open, Stéphane Oget s’est imposé en Access et Kylie Crawford a remporté la course féminine inédite cette saison, les femmes courant d’habitude avec les hommes en Access. Mais la FTC voulait honorer les dames le jour de la Fête des mères.



Les cyclistes du Fenua se sont retrouvés dimanche matin à Motu Uta pour le Grand Prix Tip Top sur un circuit totalement sécurisé compte tenu de l’accès réglementé du site. Les coureurs pouvaient ainsi rouler sur un circuit d’environ 3 km sans la présence de voitures, ce qui est plus rassurant pour les acteurs que les courses en ligne sur les routes de Tahiti, même si les pelotons ont l’expérience de la circulation et qu’il n’y a que très rarement des accrochages grâce à la sécurité mise en place par la Fédération tahitienne de cyclisme (FTC).



Les 5-8 ans et 9-12 ans ont ouvert le programme du jour sous un soleil resplendissant dans le cadre de la 2e manche du Challenge Pop, une compétition destinée à promouvoir la pratique du cyclisme chez les jeunes sur piste et sur route. Teunuarii Saugrin a été le premier lauréat du jour en 5-8 ans. Vaki Mihalic est lui aussi monté sur la plus haute marche du podium en 9-12 ans.



Place ensuite aux dames pour lesquelles était programmée une course exclusive pour marquer le Fête des mères, mais pas seulement, comme l’explique Hervé Arcade, le cadre technique de la FTC : “Les dames courent d’habitude en Access, mais on a proposé aujourd’hui une course uniquement féminine pour la Fête des mères et puis on a surtout la volonté de renouveler l’expérience dans l’optique des Jeux du Pacifique 2027, dont le programme comptera une course en ligne féminine et il faut que nos sélectionnées s’habituent à prendre leurs marques dans un peloton uniquement féminin au niveau de la confiance et tactiquement. Elles n’étaient que quatre aujourd’hui, mais elles étaient très satisfaites de la tournure de la course et cela pourrait attirer d’autres compétitrices.”



Kylie Crawford, Adelaïde Treujou et Marta Slosarska se sont fort bien entendues pour assurer un rythme conséquent que n’a pu suivre Heiana Tetuanui, qui a quand même eu le mérite de couvrir les huit tours de circuit. La décision s’est faite au sprint, Kylie Crawford l’emportant assez nettement.

Taruia Krainer reste intouchable



Les Access et non-licenciés prenaient le relais pour 10 tours de circuit, 24 coureurs se présentant sur la ligne de départ. Les attaques fusaient dès le premier tour et la course devait continuellement être animée. Stéphane Oget, déjà vainqueur lors du Grand Prix précédent à Arue, parvenait à sortir dans le final pour prendre quelques mètres d’avance et signer un nouveau succès devant un peloton de 12 coureurs qui était réglé au sprint par Keaoni Taaroa.



La catégorie Open bouclait le programme avec une petite participation de neuf coureurs, comme ce fut le cas lors des dernières courses, mais cela n’inquiète pas Hervé Arcade : “Le peloton Open était réduit pour les dernières courses, mais pas d’inquiétude car après les Championnats de Polynésie dimanche prochain, plusieurs coureurs Access vont monter en Open. C’est la volonté de certains et il y a des coureurs qui démontrent une supériorité évidente en Access et on va les passer en Open. Le peloton Open va donc être densifié à l’avenir et comme le peloton Access est fourni, je pense que l’on va faire monter 10 à 15 coureurs en catégorie supérieure et notamment ceux qui doivent s’aguerrir s’ils veulent suivre le rythme du Tour de Tahiti.”



Imbattable depuis le début de la saison tant en ligne qu’en contre-la-montre voire en VTT, Taruia Krainer a encore démontré dimanche qu’il était actuellement intouchable localement. Il est parti en solitaire dès le premier tour et a tenu le peloton à distance pendant les 15 tours de circuit. Teva Poulain faisait deuxième à 3 minutes du vainqueur, Rudy Gueguen complétant le tiercé de tête à 3’ 06’’.



Programmés dimanche prochain sur la côte est avec un passage par la Presqu’île et une arrivée dans la longue ligne droite de Papeno’o, les Championnats de Polynésie sur route ne devraient pas échapper en Open, sauf incident ou grosse surprise, à Taruia Krainer qui est d’ailleurs le tenant du titre.



Patrice Bastian

Les podiums



Féminine (24 km)

1. Kylie Crawford (Mar Tri) 29’ 30’’

2. Adelaïde Treujou (Pirae) à 1’’

3. Marta Slosarska (VCBB) à 2’’

Open (45 km)

1. Taruia Krainer (Pirae) 1 h 04’ 44’’

2. Teva Poulain (Mar Tri) à 3’ 00’’

3. Rudy Gueguen (TPC) à 3’ 06’’

Access (30 km)

1. Stéphane Oget (TPC) 42’ 23’’

2. Keaoni Taaroa (VCT) mt

3. Teremu Touatekina (VCBB) mt

5-8 ans (3 km)

1. Teunuarii Saugrin (Tri) 5’ 18’’

2. Hauiti Tseng (Mar Tri) à 27’’

3. Manahere Carreau-Teauna (EDC) à 29’’

9-12 ans (9 km)

1. Vaki Mihalic (Kona Tri) 10’ 08’’

2. Nuuroa Iro (Tri) à 2’’

3. Gabriel Mihalic (Kona Tr) à 12’’







Rédigé par Patrice Bastian le Lundi 1 Juin 2026 à 16:22 | Lu 333 fois



