Cyclisme – Kahiri Endeler s’impose à Punaauia

Le Grand Prix cycliste de Punaauia, organisé par le club des Tamarii Punaruu, s’est déroulé sur deux jours avec un contre-la-montre samedi et une course en circuit dimanche. Kahiri Endeler a signé un doublé pour remporter le classement général et faire honneur à son club en catégorie open. Également sociétaire des Tamarii Punaruu, Thierry Tonnelier s’est imposé en catégorie access.



Le club des Tamarii Punaruu (TPC), organisateur du Grand Prix de Punaauia, proposait ce week-end une compétition qui se déroulait en deux épreuves. Une cinquantaine de participants toutes catégories confondues ont ainsi participé au contre-la-montre de 4 km samedi après-midi. On notait l’absence de quelques pointures telles que Taruia Krainer, Mehdi Gabrillargues et Heiarii Manutahi qui avaient participé la semaine précédente aux Championnats de France des DOM-TOM en Guadeloupe. Les quatre féminines qui avaient fait le déplacement aux Antilles – Kylie Crawford, Rainui Sun, Clémence Dédé et Tekau Hapairai – étaient également absentes. Peut-être n’avaient-ils pas récupéré des efforts produits en Guadeloupe.



Kahiri Endeler, Teva Poulain et William Chung, qui avaient aussi fait le déplacement, étaient en revanche bien présents au Grand Prix de Punaauia. Et Kahiri Endeler s’y est distingué dès le contre-la-montre en signant le meilleur temps (4’ 28’’) du classement scratch devant son partenaire de TPC Rudy Gueguen (4’ 37’’) et Patrick Costeux (4’ 53’’). Le classement final du Grand Prix s’établissant aux points, les écarts de chrono étaient secondaires et il fallait surtout être bien placé le lendemain pour avoir des ambitions au général. Beaucoup ont fait l’impasse le dimanche sur la course en ligne qui a mis en scène 35 coureurs. Les open et les access étaient regroupés pour densifier le peloton qui devait couvrir 67 kilomètres en circuit entre la mairie de Punaauia et le pont de Matatia. Lors du dernier tour, les coureurs prenaient la direction de l’université, l’arrivée étant fixée au temple mormon au terme d’une montée finale bien pentue.



Une belle journée pour les Tamarii Punaruu



Le peloton est resté groupé un temps avant que les premières attaques fusent. Kahiri Endeler a tenté une sortie en solitaire, mais ne voulant pas y laisser trop de force, il a coupé son effort. Par contre, Thierry Tonnelier et Gilles Venet, qui avaient réussi à s’extraire du peloton, n’ont pas calculé et ont roulé à bloc. Kahiri Endeler, Teva Poulain, Francky Maraetaata et William Chung sont partis en contre-attaque dans les derniers tours et ont rejoint les deux échappées au pied de la bosse finale, Noé Delbreil-Guyot se joignant aussi au groupe de tête. Kahiri Endeler appuyait fort sur les pédales à une centaine de mètres de l’arrivée pour s’imposer en 1 h 24’ 12’’ et devancer Gilles Venet de 11 secondes et Noé Delbreil-Guyot de 18 secondes. Vainqueur des deux étapes, Kahiri Endeler s’imposait logiquement au général en open devant Teva Poulain et Rudy Gueguen.



Belle opération aussi pour Thierry Tonnelier, 4e du scratch dimanche et 1er access, ce qui lui permettait de remporter le général dans sa catégorie devant Patrick Costeux et Serge Taruoura et de compléter dimanche le riche palmarès des Tamarii Punaruu.



Kahiri Endeler a fait un retour sur le Championnat des DOM-TOM avant de débriefer la course de ce week-end : “On a encore le Championnat des DOM-TOM dans les jambes car ça a été dur. On s’y attendait, d’autant qu’avec 16 coureurs guadeloupéens dans un peloton de 50 coureurs, c’était compliqué pour nous de peser sur la course. On a quand même tenté des coups et j’ai réussi à intégrer une longue échappée le dimanche matin dans la course en ligne, mais ça allait vite avec les Guadeloupéens qui ont trusté les premières places du classement. Et puis Taruia Krainer est quand même rentré dans le top 10 général et on n’a donc pas démérité. Le Grand Prix de Punaauia ce week-end, c’est comme chaque année une course qui me tient à cœur car elle est organisée par mon club. J’ai bien démarré dans le contre-la-montre hier et ça s’est aussi bien passé aujourd’hui mais ça n’a pas été simple. Comme les catégories access et open étaient regroupées, le peloton était dense et il y avait du marquage. Mais ça s’est décanté en fin de course et ça m’a souri dans le final pentu qui me convenait bien.”



Prochain rendez-vous cycliste le samedi 5 juillet avec le Grand Prix du Vélo Club de Tahiti (VCT).



Patrice Bastian



Classement général

Open hommes

1. Kahiri Endeler (TPC) 2 pts

2. Teva Poulain (Mar Tri) 6 pts

3. Rudy Gueguen (TPC) 7 pts

4. Gilles Venet (Pirae) 9 pts

5. Manarii Raufea (VCT) 10 pts

6. William Chung (Pirae) 10 pts

Access hommes

1. Thierry Tonnelier (TPC) 4 pts

2. Patrick Costeux (Arue) 6 pts

3. Serge Taruoura (Arue) 10 pts

4. Stéphane Gérard (Arue) 11 pts

5. Pierre Lesy (TPC) 15 pts

U19

1. Brieux Tonnelier (TPC) 3 pts

2. Noé Delbreil-Guyot (FTTRI) 3 pts

U17

1. Joris Kerleo-Dubes (TPC) 2 pts

2. Nohlan Chaigneau (RTT) 5 pts

U15

1. Louka Le Stunff (VCT) 2 pts

2. Maui Tonnelier (FTTRI) 5 pts

Handisport

1. J. Pedebernade/J. Itchner (TPC) 2 pts

Non licenciés

1. Edgard Tautu 2 pts

2. Loïc Le Guiner 5 pts

Loisir femmes

1. Mihi Sing (TPC) 2 pts

Loisir hommes

1. Jimmy Ly (VCT) 2 pts

Rédigé par Patrice Bastian le Lundi 23 Juin 2025 à 17:07