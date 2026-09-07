

Cyclisme - Heiarii Manutahi enfin récompensé

Tahiti, le 28 septembre 2026 - Toujours bien placé tout au long de la saison cycliste mais jamais vainqueur, Heiarii Manutahi a signé un succès mérité dimanche en s’imposant au Grand Prix de Pirae. Il a devancé Kahiri Endeler et Toareva Parker au sprint dans l’exigeant final de la montée de Aute sur les hauteurs de Pirae.



Une semaine après la clôture du remarquable Tour de Polynésie 2026 et la distinction de Teva Bernardino, l’AS Pirae a entretenu dimanche la dynamique du cyclisme local. Le président de la Fédération tahitienne de cyclisme (FTC) a en effet été récompensé à Montréal la semaine dernière par la Fédération internationale de cyclisme d’un ‘’UCI Merit Award’’, une distinction qui témoigne du long engagement de Teva Bernardino pour le rayonnement du cyclisme dans le Pacifique à l’image du retour de la discipline dans le programme des Jeux du Pacifique comme ce sera le cas à Tahiti en 2027. Le cyclisme local est bien actif comme l'a démontré dimanche le programme ouvert par les courses jeunes (5/9 ans et 9/12 ans) avec une vingtaine de participants qui ont couvert plusieurs tours de circuit effectués sur Prince Hinoi devant Aorai Tini Hau.

Une échappée décisive se dessine



Place ensuite au Grand Prix de Pirae lancé avec 23 partants, les différentes catégories open, access et U19 étant regroupées dans un peloton unique. Par une chaleur déjà forte en début de matinée, les coureurs se sont lancés pour 20 tours de circuit entre les ronds-points de Prince Hinoi et du Lycée Diadème avant de rejoindre la ligne d’arrivée située dans la montée vers Aute 2 et 3. Une arrivée qui proposait un final inédit pour une distance totale de 42,4 km.



Dès le départ, les maillots orange de Pirae qui voulaient sans doute faire honneur à leur club en charge de l’organisation du Grand Prix du jour passaient à l’attaque mais sans pouvoir faire de différences significatives. C’est au cinquième tour que la course prenait une tournure qui paraissait sérieuse quant à la possible hiérarchie finale avec un groupe de six coureurs échappés dont les principaux favoris pour la victoire : Toareva Parker et Carlqvist Manate de Pirae, Kahiri Endeler et Stéphane Oget des Tamarii Punaruu et Heiarii Manutahi et Gwenvael Ronsin Hardy du VC Bora Bora s’entendaient parfaitement pour creuser l’écart sur un peloton qui se dispersait en plusieurs groupes au fil des tours. Sur un rythme élevé (41/42 km/h) malgré le vent de face dans un sens du circuit, le groupe de tête enchaînaient les tours mais Carlqvist Manate et Stéphane Oget parvenaient tout de même à s’échapper au 18e tour pour ensuite prendre, détachés, la direction de la montée de Aute.

Heiarii Manutahi costaud dans le final



La montée de près de 2 km qui conduisait les coureurs vers Aute 2 et 3 comportait de forts dénivelés par endroit, de sorte que Stéphane Oget et Manate Carlqvist devaient d’ailleurs coincer à 500 mètres de la ligne d’arrivée. Ça revenait derrière mais sans Gwenvael Ronsin Hardy qui coinçait aussi. La victoire se joua entre Kahiri Endeler, Heiarii Manutahi et Toareva Parker et si le coureur de Tamarii Punaruu lançait le sprint à 100 mètres de la ligne d’arrivée, c’est bien Heiarii Manutahi qui parvint à les bras sur la ligne en signe de victoire.



Le podium du Grand Prix de Pirae avait belle allure avec Heiraii Manutahi (1), Kahiri Endeler (2) et Toareva Parker (3), des coureurs qui ont fait honneur aux couleurs tahitiennes lors du Tour Tahiti Nui. Heiarii Manutahi confirme qu’il est en forme actuellement : “J’ai vécu une saison compliquée. J’ai souvent tourné autour de la première place mais sans jamais gagner. Je n’étais pas au top au début et en milieu de saison, mais le Tour de Guyane m’a débloqué physiquement et mentalement et je suis bien monté en régime depuis. J’ai fait un bon Tour Tahiti Nui où j’étais dans mon pic de forme, malheureusement en fin de saison. Je finis quand même en beauté avec cette belle victoire aujourd’hui au Grand Prix de Pirae. On a bien roulé devant avec le groupe d’échappées et tout le monde a collaboré. Je savais que Kahiri est un excellent puncheur et l’arrivée en côte pouvait l’avantager mais je me sentais bien, je n’ai pas lâché sa roue et je me sentais fort dans les derniers mètres. Dommage que la saison se termine un peu tôt pour moi.”



De son côté, Kahiri Endeler confirme sportivement les propos du vainqueur :“Heiraii était le plus fort aujourd’hui et mérite largement sa victoire.”



Prochain rendez-vous cycliste : le dimanche 10 octobre (à confirmer) avec une course Gentleman dans le cadre d’Octobre Rose, campagne de sensibilisation contre le cancer du sein. Le VTT qui sera au programme des Jeux du Pacifique devrait activer la fin de la saison cycliste locale.



Patrice Bastian



Rédigé par Patrice Bastian le Lundi 28 Septembre 2026 à 15:16 | Lu 331 fois



