

Cyclisme – Entre Teahupoo et Brisbane

Tahiti, le 13 avril 2026 - Les cyclistes tahitiens étaient en lice sur deux fronts ce week-end. Un contre-la-montre Gentleman a eu lieu sur la Presqu’île dimanche matin et a été remporté par le duo Manate Carlqvist et Gilles Venet. Du côté de Brisbane en Australie, Taruia Krainer, Toareva Parker, Kahiri Endeler et Clémence Dede ont participé aux Oceania sur route puis à une course qualificative pour les Championnats du monde de Gran Fondo où les Tahitiens ont performé.



L’actualité était dense pour le cyclisme tahitien ce week-end avec le contre-la-montre entre Toahotu et Teahupoo dimanche matin et des événements internationaux à Brisbane qui se sont déroulés de jeudi à dimanche et ont mis en scène un quatuor du Fenua. Les conditions étaient agréables dimanche matin pour la pratique du vélo à la Presqu’île où était organisé le troisième contre-la-montre Gentleman de la saison sur une distance de 28 km entre la mairie de Toahotu et Teahupoo. Une course qui a mis en scène douze équipes toutes catégories confondues. En l’absence du duo de Pirae Taruia Krainer/Toareva Parker en course en Australie et vainqueur des deux précédents contre-la-montre Gentleman mais aussi de la paire du VCBB Mehdi Gabrillargues/Gwenaelle Ronsin Hardy également solide dans la spécialité, un autre duo de Pirae composé de Carlqvist Manate et Gilles Venet a fait figure de favori eu égard à ses performances lors des rendez-vous précédents. Et tous deux ont fait respecter les pronostics en réalisant le meilleur chrono en 38’ 47’’. Ils ont eu affaire à une belle résistance de Yvann Colot et Heiarii Manutahi qui montent sur la deuxième marche du podium scratch en ayant terminé à 48 secondes des vainqueurs. Teremu Touatekina et Maui Haro complètent ce podium avec un chrono de 41’ 07’’.



Arnaud Sage et Thierry Tonnelier se sont imposés en catégorie hommes +40 ans en 41’ 58’’, Emmanuel Boscher et Benoit Rivals ont remporté la catégorie hommes +50 ans en 43’ 03’’, Heivai Nui et Eric Chang Sang signant le meilleur temps en équipe mixte en 44’ 40’’. Unique équipe féminine engagée, Kylie Crawford et Tekau Haparai ont tourné en 45’ 17’’, Brieuc et Maui Tonnelier également seul duo en lice en catégorie jeunes finissant en 44’ 45’’.

Dure mais enrichissante expérience aux Oceania



Taruia Krainer, Toareva Parker, Kahiri Endeler et Clémence Dede constituent la sélection tahitienne pour participer aux Oceania sur route. Ils sont accompagnés de Teva Bernardino, le président de la Fédération tahitienne de cyclisme, présent à Brisbane pour participer à un colloque de l’Océanie en tant qu’élu de la fédération océanienne. Les Oceania ont débuté jeudi (jour de Tahiti) à Brisbane avec un titre en jeu en contre-la-montre. Seul Kahiri Endeler s’y est essayé et dans un contexte très relevé avec les Australiens et les Néo-Zélandais, le coureur des Tamarii Punaruu a fini 13e en élite hommes qui regroupaient 14 partants. Kahiri Endeler a bouclé les 17 km d’un parcours vallonné en 27’ 46’’ soit à plus de six minutes du vainqueur australien qui a roulé à l’excellente moyenne de à 51,3 km/h et à 16 secondes du Guaméen Blayde Blas, 12e qui sera probablement présent aux Jeux du Pacifique 2027.



Place à la course en ligne longue de 140 km, vendredi, sur un parcours accidenté avec un peloton élite hommes de près de 80 coureurs et une forte participation en U23. Rythme élevé dès le départ sous l’impulsion des ténors australiens et néo-zélandais et Kahiri Endeler et Toarava Parker ont été rapidement décroché et n’ont pas fini la course, seuls 25 coureurs étant classés à l’arrivée. Et parmi eux figurait Taruia Krainer qui a longtemps suivi le rythme en tête de course mais qui a cédé du terrain dans le final. Le coureur de Pirae est entré dans le Top 20, une performance très satisfaisante comme il l’a souligné, même s’il envisageait de faire mieux : “C’était une course difficile. Ça s’est joué à l’usure. L’écrémage s’est d’abord fait par l’arrière puis sur des accélérations en fin de course. Les costauds étaient devant et le rythme était élevé. J’ai eu des petits pépins mécaniques dans le deuxième tour mais je suis bien resté dans le rythme avec le peloton de tête. Je suis venu pour faire un Top 10 mais c’était dur dans le final d’autant qu’il faisait très chaud et faire un Top 20 c’est tout de même satisfaisant. Et globalement, les coureurs tahitiens n’ont pas démérité dans un contexte relevé. Merci à tous ceux qui nous ont soutenu, la fédération, les sponsors et mon club de Pirae.”



Chez les femmes, Clémence Dede s’est accroché le plus longtemps possible mais n’a pas non plus été classée dans une course qui a compté 14 “finishers” pour 28 partantes.

Trois qualifiés sur quatre au Gran Fondo



Les Tahitiens ont bouclé leur périple australien avec la course qualificative pour les Championnats du monde Gran Fondo organisés au Japon fin août prochain. Cette course cyclosportive s’est jouée sur route, sur une longue distance et avec un départ en masse. Une spécialité de plus en plus populaire. Toutes catégories confondues, ils étaient 1 500 sur la ligne de départ à Brisbane. Les coureurs tahitiens ont réussi à se dégager de la masse puisque Taruia Krainer s’y est imposé dans la tranche d’âge des 35-39 ans. Avec Kahiri Endeler et Clémence Dede ils gagnent leurs billets pour le Championnat du monde. Quant à Toareva Parker, il a été particulièrement malheureux puisqu’il a été contraint à l’abandon après 15 km de course pour casse matériel.



Les trois qualifiés sont actuellement dans l’expectative concernant ce déplacement au Japon, mais ils ont déjà la garantie d’y aller s’ils souhaitent faire le déplacement.



Prochaine course à Tahiti : le dimanche 26 avril avec un Criterium à Motu Uta. C’est le BMX qui sera au programme samedi avec les Championnats de Polynésie.



Patrice Bastian



Rédigé par Patrice Bastian le Lundi 13 Avril 2026 à 16:09 | Lu 245 fois



