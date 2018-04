Cryo-mana, la thérapie par le froid à Tahiti

PAPEETE, le 10 avril 2018. Depuis quelques semaines il neige à Tahiti. Plus précisément, de la neige recouvre le sol d’une cabine du centre Cryo-mana à Faa’a. Ce centre, monté par Florence Brault, masseur-kinésithérapeute, propose des séances de cryothérapie corps entier. Des sportifs, mais aussi des patients, des curieux, des visiteurs à la recherche de bien-être s’y pressent pour bénéficier de soins ponctuels ou réguliers. Les résultats sont saisissants.



La séance commence dès l’entrée du centre Cryo-mana Tahiti. Vêtu de bleu, de blanc et de flocons, l’accueil donne le ton. Florence Brault, masseur-kinésithérapeute se présente, enthousiaste et bienveillante. "C e qui m’importe c’est que les personnes qui viennent repartent avec quelque chose." Ou plutôt qu’ils repartent sans, sans douleurs, sans stress, sans soucis, sans regrets non plus.



Les visiteurs sont des sportifs de haut niveau, des adolescents, des personnes en fauteuil roulant, des jeunes mamans, des adultes, des séniors. Ils viennent envoyés par des médecins ou bien de leur propre initiative. À ces visiteurs aux attentes variées, Florence Brault propose de la cryothérapie corps entier et/ou, selon les besoins, de la cryolipolyse, de la pressothérapie mécanique ou de l’électrostimulation électrique. Ce sont des soins plus ciblés, complémentaires ou bien dispensés indépendamment de la cryothérapie.



La cryothérapie corps entier, une expérience à - 95°C



Dans un premier temps, Florence Brault fait remplir un questionnaire pour connaître, notamment, les antécédents médicaux. Un entretien bilan lui permet de pousser l’interrogatoire afin de comprendre au mieux les attentes et de cerner les appréhensions, s’il y a. L’expérience, en apparence anodine, peut soulever certaines craintes.



En effet, faire une séance de cryothérapie corps entier consiste à s’introduire dans une cabine dont le sol est couvert de flocons de neige et où la température oscille entre - 85 et - 95 degrés Celsius. " Passons à la séance", indique justement Florence Brault une fois l’entretien terminé. "Là se trouvent une paire de gants, une paire de chaussettes, un masque et un bandeau à placer sur les oreilles." Le visiteur garde ces seuls sous-vêtements, puis s’équipe pour protéger ses extrémités.



Florence Brault attends à l’entrée de la cabine. Elle rassure, prévient, explique. "Q uelle musique souhaitez-vous écouter ? Vous allez m’entendre mais moi, je ne pourrai pas vous entendre, faites-moi des signes. Vous pouvez mettre fin à la séance à tout moment, respirez tranquillement, détendez-vous." La porte s’entrouvre, le visiteur pénètre rapidement dans la cabine tandis qu’un nuage blanc et glacé s’échappe. Le temps de séjour ne dépasse pas quatre minutes, grand maximum. Florence Brault referme la porte et s’enquiert sans attendre du bien-être du visiteur.



Une fois à l’intérieur, le froid, sec, est parfaitement supportable. Le corps répond avec son cœur dont le rythme s’accélère. " Ce qui est tout à fait normal", indique Florence Brault. C’est la première étape. Ensuite, les réactions physiques, physiologiques, biochimiques sont multiples. Elles sont le résultat de reflexes de lutte contre le froid extrême.



La cryothérapie est connue depuis de très nombreuses années, en particulier dans le milieu sportif. Elle améliore les performances, facilite la récupération, diminue le risque de blessures, réduit les courbatures, accélère l’élimination des toxines, oxygène davantage les muscles... Plébiscitée par les athlètes de haut niveau, elle donne des résultats indiscutables. Depuis peu, elle intéresse de plus en plus le grand public dans le cadre de traitement thérapeutique mais aussi de la recherche de confort et bien-être.



Compléter les séances avec des soins ciblés



Si besoin, Florence Brault propose en plus ou à la place de la cryothérapie corps entier, de la cryolipolyse. "C’est un nouveau procédé qui cible le tissu adipeux et détruit les cellules graisseuses car, malgré tout le sport que l’on peut faire et les régimes draconiens que l’on peut suivre, il arrive parfois que certaines graisses restent." L e procédé permet de réduire la cellulite par le froid sans chirurgie, sans aiguille ni anesthésie.



La pressothérapie mécanique est une méthode thérapeutique qui provoque l’activation de la circulation veineuse et de la circulation lymphatique. Elle est pratiquée, en cas de sensation de jambes lourdes par exemple, pour prévenir la cellulite…, grâce à une combinaison qui recouvre les jambes, le ventre et/ou les bras.



Enfin, l’électrostimulation électrique du centre Cryo-mana est une stimulation active. Elle traite certaine douleur, mais peut aussi participer au renforcement musculaire. " Des électrodes sont placées sur le corps, sur les endroits à traiter. Je demande à ce qu’on contracte les muscles puis un courant électrique est envoyé. Ainsi, on peut muscler en profondeur jusqu’à 300 muscles en même temps."



Les séances de cryothérapie corps entier, cryolipolyse, pressothérapie et électrostimulation électrique sont proposées ponctuellement ou sous forme de cure. En quelques semaines, le centre Cryo-mana Tahiti a séduit ses visiteurs. Certains ne peuvent plus s’en passer. Vous en doutez ? Testez !