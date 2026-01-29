

Crues: des habitants évacués le long de la Garonne, en vigilance rouge

Aiguillon, France | AFP | vendredi 13/02/2026 - Des évacuations limitées d'habitants ont eu lieu vendredi sur les rives de la Garonne, dont la crue inonde partiellement plusieurs communes du Lot-et-Garonne et de la Gironde sur un tronçon du fleuve placé en vigilance rouge.



Après la tempête Nils qui a balayé le pays jeudi, "de nouvelles perturbations de moindre intensité" vont amener de nouvelles précipitations qui vont "potentiellement aggraver les phénomènes d'inondations", anticipe Virginie Schwarz, directrice générale de Météo-France.



À Aiguillon, bourg d'environ 4.000 habitants en aval d'Agen, deux quartiers où vivent 900 personnes sont menacés par la montée des eaux et la municipalité a mis en œuvre des évacuations préventives, avant le pic de la crue attendu samedi.



"Il vaut mieux prévoir le pire plutôt que de se retrouver à agir dans l'urgence", justifie le maire de la commune, Christian Girardi. "On ne peut pas obliger les gens à évacuer mais pour ceux qui voudront, nous sommes prêts. On a réquisitionné le gymnase, installé des lits de camp, commandé des plateaux repas."



En milieu d'après-midi, une trentaine de personnes seulement y avaient trouvé refuge.



"Quand on s'est réveillé ce matin, on avait de l'eau un peu plus haut que la cheville dans la cuisine, tout l'électroménager était tombé en panne. On ne pouvait pas rester avec les enfants", a raconté à l'AFP Soraya, mère de famille de 34 ans.



Nombre d'habitants préféraient cependant rester chez eux, rompus à ces épisodes.



- "Moi, je ne bouge pas" -



"Moi je ne bouge pas, j'habite là depuis 1985, j'ai vu des crues supérieures à 10 mètres et on n'a jamais évacué", relatait Nicole Soullier, 66 ans, alors que la crue actuelle ne devrait pas atteindre ce niveau. La priorité pour elle ? Monter ses canards, poules, chats et chiens au premier étage, "pour les meubles, on verra bien".



"J'ai l'habitude de l'eau à la maison (...) On se barricade comme on peut, avec des planches sur la porte, et on relativise, sinon les enfants vont paniquer", abondait Ana Mendès, mère de famille de 39 ans.



Plus en aval à Tonneins, où la Garonne fait un méandre, 14 personnes ont également été mises à l'abri par les pompiers vendredi matin. La rive gauche du fleuve, peu peuplée, est sous les eaux mais la rive droite, où s'étend cette ville de 9.000 habitants sur un coteau, est préservée.



Quelques dizaines de personnes avaient quitté temporairement leurs logements dès mercredi soir à La Réole (Gironde), au sud-est de Bordeaux, face aux débordements.



"Les précipitations successives et abondantes des dernières semaines ont créé des conditions propices à la formation de crues", les sols détrempés rendant les cours d'eau très réactifs aux nouvelles pluies, explique l'organisme de surveillance Vigicrues dans son dernier bulletin.



- Phénomène "généralisé" -



Samedi, 23 autres départements sont placés en vigilance orange par Vigicrues, de l'Aisne à l'Aude en passant par le Morbihan et la Nièvre, et 71 en vigilance jaune dans le reste du pays.



Plusieurs affluents de la Dordogne sont en crue notamment, ainsi que la Sèvre à Niort ou la Charente à Saintes.



"Ce qui est vraiment exceptionnel, c'est le caractère généralisé", souligne Olivier Duthille-Pairault, chef du service des risques naturels hydrauliques à la Direction régionale de l'Environnement (Dreal) en Nouvelle-Aquitaine.



Ses équipes surveillent 27 tronçons de fleuves et rivières, dont 16 sont actuellement en vigilance rouge, orange ou jaune.



"On est sur un phénomène d'une ampleur exceptionnelle (...) c'est quasiment l'ensemble du territoire qui est concerné", a abondé vendredi matin Mathieu Lefèvre, ministre délégué chargé de la Transition écologique, dans les locaux de Météo-France.



À la mi-journée vendredi, près de 300.000 foyers restaient sans électricité en Nouvelle-Aquitaine, selon le gestionnaire du réseau Enedis.

le Vendredi 13 Février 2026 à 04:36 | Lu 79 fois





