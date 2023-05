Crue dans une grotte en Nouvelle-Zélande: le corps d'un lycéen retrouvé

Wellington, Nouvelle-Zélande | AFP | mercredi 09/05/2023 - Le corps d'un lycéen porté disparu en Nouvelle-Zélande a été retrouvé mardi soir, après avoir été emporté par une crue des eaux d'une grotte lors d'une sortie scolaire, a-t-on appris auprès de la police mercredi.



"Nos pensées accompagnent (sa famille) en ce moment tragique", a déclaré un responsable de la police pour la région de Northland (nord).



Des équipes de recherche et de sauvetage de la police et des pompiers avaient été déployées mardi en urgence à Abbey Caves, au nord d'Auckland (nord), où un groupe de lycéens qui participait à une sortie en plein air s'était trouvé en "difficulté", selon la police.



Le corps du lycéen a été retrouvé mardi soir au terme d'une journée de recherches, a précisé a police.



"Pour chaque parent, envoyer son enfant à l'école le matin et ne pas le voir rentrer sain et sauf à la maison le soir, c'est le pire cauchemar possible", a déploré le Premier ministre Chris Hipkins, selon le quotidien The New Zealand Herald.



Abbey Caves se trouve à environ cinq kilomètres de la ville de Whangarei et comprend trois grottes "sujettes à des crues soudaines", selon le site internet du conseil municipal.