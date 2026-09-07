

Cross en famille à la Presqu’île

Tahiti, le 5 octobre 2026 – La sixième édition du Cross de la Presqu’île s’est tenue dimanche à Faratea : 87 participants étaient sur la ligne de départ avec une marche et six courses au choix, du 8 km pour les sportifs confirmés aux six et trois minutes pour les enfants. À la clé : des médailles et des produits locaux.





Dimanche, l’Association pour le développement de l’athlétisme à Taiarapu (Adat) avait donné rendez-vous aux athlètes et aux familles à Taravao pour la sixième édition du Cross de la Presqu’île. C’est dans la zone industrielle de Faratea, prisée des sportifs, que se tient cet événement annuel. Nouvelle édition, nouveau parcours : les coureurs et les quelques marcheurs étaient invités à sortir des sentiers battus en longeant le chantier de la future zone aquacole et le littoral, l’occasion d’apercevoir le motu Nono de Afaahiti. Tous les âges et niveaux étaient les bienvenus avec des courses de 8 km, 4 km, 2 km et 1 km, sans oublier les enfants avec deux courses de six et trois minutes.



​Lacomare et Tanepau en tête

Sur le 8 km, c’est Thomas Lacomare, licencié de Central Sport, qui s’est imposé en 29 minutes et 44 secondes. “C’est la première fois que je participe à ce cross. J’avais vraiment envie de faire cette course. J’adore les cross et l’an dernier, je n’avais pas pu participer. On m’avait dit que c’était un beau parcours, et effectivement, je confirme ! Malgré la chaleur, c’est assez roulant, légèrement vallonné, en pleine nature”, s’est-il réjouit sur la ligne d’arrivée. Au classement scratch, il est suivi par deux Tamari’i Punaru’u, Killian Barracosa (31 minutes et 20 secondes) et Pacôme Sergent (31 minutes et 41 secondes).



Chez les femmes, c’est Hannah Tanepau, non-licenciée de 28 ans, qui décroche le meilleur temps de 42 minutes et 32 secondes : “Ça fait deux ans que je participe au Cross de la Presqu’île. Je pratique le crossfit, et aussi la course à pied toute seule, ici, à Faratea. L’an dernier, j’étais arrivée deuxième, de mémoire, donc ça fait plaisir de voir que j’ai réussi à améliorer ma performance. On est venus en famille, les parents, les taties, les nièces, pour participer à différentes courses. L’ambiance est super !” Les meilleurs temps suivants reviennent à Annaïg Bourreau (44 minutes et 42 secondes) et Margaux Cardin (46 minutes et 16 secondes).



Salades, tomates et fruits séchés, outre les médailles pour les podiums de chaque catégorie et pour tous les enfants, les lots remis aux participants étaient essentiellement des produits locaux. Un détail qui contribue au charme de ce rassemblement sportif.









Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Lundi 5 Octobre 2026 à 15:35 | Lu 310 fois



