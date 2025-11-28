

Cross-country – Felice Covillon et Louise Grosgogeat iront en Floride

Tahiti, le 8 décembre 2025 - Le Championnat de Polynésie de cross-country, qui s’est tenu dimanche après-midi au domaine d’Atimaono à Papara, était qualificatif pour les Championnats du monde de la discipline qui auront lieu le 10 janvier 2026 à Tallahassee en Floride. Felice Covillon et Louise Grosgogeat ont décroché les deux billets d’entrée sur la scène mondiale.



Le Cross de Polynésie – appellation officielle du Championnat de Polynésie de cross-country –, organisé dimanche à Atimaono par la Fédération d’athlétisme de Polynésie française (FAPF), était particulièrement motivant cette année pour l’élite avec des billets qualificatifs pour les Championnats du monde 2026 en janvier en Floride pour les vainqueurs homme et femme. Motivant également pour toutes les catégories d’âge des benjamins aux masters car un titre de champion de Polynésie enrichit un palmarès.



Les plus jeunes ont ouvert le cycle des épreuves à 14 h 30 sur le parcours de 2 km à couvrir une ou plusieurs fois selon les catégories. Trois départs ont précédé la course phare lancée à 16 heures pour les espoirs, seniors et masters qui devaient couvrir quatre boucles, soit huit kilomètres, dans le cadre verdoyant de la cocoteraie et par une forte chaleur. La FAPF a proposé un vrai parcours de cross avec des passages de rivière et un terrain variable pour les appuis et semé de parties techniques.

Attaque gagnante de Felice Covillon dans le final



Une cinquantaine de coureurs prenaient le départ de la course reine avec chez les messieurs un favori, Damien Troquenet, et deux gros outsiders, l’espoir Felice Covillon et Thomas Lacomare. Tous trois se sont rapidement dégagés du peloton, Damien Troquenet assurant le rythme en tête avec les deux coureurs de Central dans sa foulée. Et le trio est resté groupé pendant trois tours et une bonne partie du quatrième et dernier tour. Thomas Lacomare lâchait prise, la victoire se jouant dès lors entre Damien Troquenet et Felice Covillon. Ce dernier plaçait une première attaque dans une partie technique, Damien Troquenet y répondait mais le coureur du VSOP XO cédait sur la deuxième attaque de son adversaire. Felice Covillon gagnait mètre par mètre et s’il chutait à 150 mètres de l’arrivée, il avait assez d’avance pour se relever et franchir la ligne d’arrivée en vainqueur en 29’ 19’’.



Felice Covillon explique sa stratégie : “Mon plan de course, c’était de suivre Damien car il est meilleur que moi pour assurer le rythme. Ma stratégie était de suivre son allure et de placer une attaque là où le parcours était plus technique et où je savais que j’avais un coup à jouer avec mon expérience sur le steeple et les sauts d’obstacles. C’est ce qui s’est passé au 4e tour lors d’un passage de rivière avec le sable et la boue et j’ai ensuite essayé de tenir une allure assez soutenue pour garder mon avance. Je tombe sur la fin mais je me relève vite car la motivation était forte avec la possibilité de participer aux Championnats du monde et de représenter le Pays. Mais respect à Damien qui est pour moi un exemple à suivre et dont le parcours m’a incité à commencer l’athlétisme.”



Damien Troquenet ne semblait pas trop déçu de sa deuxième place obtenue en 29’ 26’’ : “Tout le monde me voyait favori mais je savais que ce n’était pas une course gagnée avec Felice et Thomas, deux coureurs performants et tous deux de Central qui pouvaient faire une course d’équipe. Et puis je savais aussi que je n’avais pas la meilleure pointe de vitesse. J’ai essayé de les user en menant une allure relativement soutenue, mais ils ont bien suivi, surtout Felice qui a placé une première attaque mais je suis revenu, mais sur la seconde, je n’ai pas pu répondre quand il m’a pris 10 mètres dans un passage technique. Je regrette de ne pas aller aux Championnats du monde, mais c’est bien aussi que la jeunesse joue les premiers rôles.” Thomas Lacomare complète le podium en 29’ 58’’.



Louise Grosgogeat saisit sa chance



Amandine Matera était a priori favorite chez les dames pour décrocher le billet pour les Championnats du monde et plusieurs outsiders étaient potentiellement capables de jouer les premiers rôles. On notait quelques absences de marque dont celle d’Aurélie Steelandt, la numéro 1 locale en course à pied, ce qui rendait la catégorie féminine très ouverte. Mais finalement, il n’y a pas vraiment eu de suspense car Louise Grosgogeat se dégageait rapidement et Amandine Matera, qui ne semblait pas au mieux, abandonnait à la fin du premier tour. Louise Grosgogeat pouvait gérer sereinement sa course et éviter de se mettre dans le rouge compte tenu de la forte chaleur. Elle prenait une belle 7e place au scratch et s’imposait en 33’ 04’’ chez les dames, Pauline Moreau terminait deuxième féminine en 36’ 18’’ et Sophie Bouchonnet troisième en 37’ 44’’.



Louise Grosgogeat savourait son bonheur à l’arrivée : “Il y avait plusieurs solides adversaires dont Amandine qui est très forte, mais il manquait aussi des pointures comme Aurélie Steelandt. Donc j’y croyais un peu et quand j’ai vu qu’Amandine n’était pas au mieux, j’étais un peu plus en confiance, d’autant que j’avais de bonnes jambes aujourd’hui. Je suis partie relativement prudemment car il faisait chaud et il fallait faire attention où on mettait les pieds et je suis doucement montée en rythme. Comme je me suis vite retrouvée devant au niveau des féminines, j’ai assuré en gardant le même rythme sans puiser dans mes réserves, mais la fin de course était difficile avec la chaleur. Participer aux Championnats du monde, c’est vraiment un grand bonheur, d’autant que la destination en Floride est sympa.”

Belle journée pour l’AS Central



Le Cross de Polynésie a mis en avant la bonne dynamique de Central en matière de course à pied. Le club présidé par Olivier Agussan a qualifié deux de ses licenciés pour les Championnats du monde, mais a aussi remporté les deux challenges réservés aux clubs. Central a gagné le challenge du club ayant le plus de participants – 26 sur la centaine d’engagés toutes catégories confondues –, mais a aussi décroché le challenge du club le plus performant établi par addition des résultats des meilleurs représentants de chaque club lors de la grande course du jour.



Retour sur la route samedi prochain pour les amateurs de course à pied avec la course Vaimato/Corrida de Noël à Arue.



Patrice Bastian

*Top 10 scratch hommes/femmes (8 km)

1. Felice Covillon (Central) 29’ 19’’

2. Damien Troquenet (VSOP XO) 29’ 26’’

3. Thomas Lacomare (Central) 29’ 58’’

4. Clément Boinot (Central) 32’ 34’’

5. Pacome Sergent (Tam Pun) 32’ 43’’

6. Franck Chauvet (Ace Arue) 33’ 03’’

7. Louise Grosgogeat (Central) 33’ 04’’ 1re femme

8. Alain Lorrain (Asopa) 33’ 33’’

9. Victor Rietzler (Ace Arue) 33’ 43’’

10. Ronan Pouliquen (Asopa) 34’ 18’’

…

15. Pauline Moreau (Central) 36’ 18’’ 2e femme

19. Sophie Bouchonnet (Central) 37’ 44’’ 3e femme

44 coureurs classés

Rédigé par Patrice Bastian le Lundi 8 Décembre 2025 à 14:43 | Lu 216 fois



