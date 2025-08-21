

Crise Venezuela-USA: 25.000 soldats vénézuéliens positionnés aux frontières

Caracas, Venezuela | AFP | lundi 08/09/2025 - Le président vénézuélien Nicolas Maduro a confirmé la mobilisation de 25.000 membres des forces armées dans les États frontaliers avec la Colombie et sur les façades maritimes, dans le cadre de la crise avec les États-Unis qui ont déployé des bateaux de guerre près des eaux vénézuéliennes.



"J'ai ordonné le déploiement de 25.000 hommes et femmes de notre glorieuse Force armée nationale bolivarienne (FANB)", a déclaré M. Maduro dans un message dimanche soir sur les réseaux sociaux, confirmant des déclarations de son ministre de la Défense, Vladimir Padrino Lopez.



Il a annoncé des renforts dans la "Zone binationale de Paix" (la frontière avec la Colombie) et sur la façade caribéenne où se trouvent les raffineries de pétrole les plus importantes du pays, ainsi que sur la façade orientale, notamment dans le Delta Amacuro, frontalier avec le Guyana.



"Cette mobilisation a pour objectif principal la défense de la souveraineté nationale, la sécurité du pays et la lutte pour la paix", a déclaré le président.



Son homologue américain Donald Trump a menacé d'abattre des avions vénézuéliens considérés comme une menace pour le déploiement naval des États-Unis dans la zone, qui, selon la version officielle de la Maison Blanche, est une opération antidrogue.



Des sources au sein de l'administration Trump ont indiqué qu'elles n'écartaient pas des attaques sur le territoire vénézuélien contre des installations attribuées à des cartels de drogue.



La vice-présidente et ministre du Pétrole, Delcy Rodriguez, a insisté sur le fait que le Venezuela "n'est pas un pays important en matière de trafic de drogues", citant un rapport des Nations Unies.



"Vous vous rendez compte que c'est une grande farce? C'est une farce. Tout un mensonge qui vise uniquement à agresser le Venezuela", a déclaré Mme Rodriguez à la presse en dénonçant le déploiement américain.



Washington accuse le président Maduro de diriger de supposés cartels de drogue et a augmenté la récompense pour sa capture à 50 millions de dollars.



La semaine dernière, la flotte américaine a coulé un bateau avec à son bord onze trafiquants de drogue présumés qui, selon les États-Unis, étaient partis du Venezuela.



Les forces armées du Venezuela comptent environ 123.000 membres, selon des sources militaires. À ceux-ci s'ajoutent 220.000 miliciens qui, d'après Nicolas Maduro, ont déjà été appelés sous les drapeaux et seront mobilisés dans les prochains jours.



M. Padrino Lopez a annoncé dimanche "un renfort spécial supplémentaire au déploiement existant" de 10.000 militaires, auxquels s'ajoutent 15.000 autres.

