"Création en cours" à Ua Pou

Ua Pou, le 5 mai 2022 – Un projet artistique est en cours de création par les élèves de l'école de Hakahau avec la danseuse, chorégraphe, Circé Poyet, une artiste en résidence à Ua Pou pendant un mois. Ce projet national "Création en cours" est porté par les Ateliers Médicis.



Le centre scolaire primaire (CSP) de Hakahau à Ua Pou accueille un projet artistique "Création en cours", un programme national de soutien à l’émergence artistique porté par les Ateliers Médicis, soutenu par le ministère de la Culture en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports. Pour cette 6e édition, ce ne sont pas moins de 111 résidences artistiques qui ont été déployées dans des écoles primaires réparties dans chaque département de métropole et en outre-mer (Martinique, Guadeloupe, Guyane, Mayotte, Réunion et Polynésie française). Cette année, en Polynésie française, huit projets ont été initialement retenus mais malheureusement, celui de Makemo n’a pas pu aboutir. Toutes les disciplines sont concernées par le programme : arts visuels, arts du spectacle, arts numériques, architecture, littérature, etc.



Circé Poyet est en résidence artistique à Ua Pou pendant un mois et intervient auprès des élèves de CM1 et CM2 de Hakahau. Elle est venue accompagnée de Gabriel De Vienne, photographe invité afin de documenter le projet. Chorégraphe et danseuse, Circé dirige depuis 2019 la compagnie les Erres qui est basée à Paris. Le travail de la compagnie s’articule autour de trois thèmes qui sont la représentation, la transmission et la création.



Ouverture d'esprit

Circé détaille les différentes étapes de la création entreprise avec les éléves : "La première semaine était surtout pour eux une découverte de la danse contemporaine et des échanges sur leur quotidien afin de comprendre leur environnement. La deuxième semaine était concentrée autour d’un travail sur la pièce finale avec la gestion de l’espace, l’apprentissage d’une nouvelle qualité de mouvement et la création de la suite de l’histoire." Au terme du travail mené avec les élèves, un spectacle aura lieu le 16 mai afin de présenter le fruit du travail de ce mois passé ensemble : "Le projet se termine avec une restitution sous n’importe quelle forme (exposition, spectacle, pièce). Nous avons donné des appareils photo jetables aux élèves pour qu’ils fassent des photos de leur environnement en lien avec tout ce qu’ils font dans la pièce et on leur enverra ensuite les clichés développés."



Le directeur du CSP de Hakahau, Stéphane Mahuta, est également ravi de l'expérience et agréablement surpris du résultat de cet échange : "C’est une bonne chose pour les élèves qui adorent ça, mais aussi pour les instituteurs ! Ça permet une ouverture d’esprit et un échange bienvenu avec l’extérieur."

Circé Poyet, danseuse chorégraphe

"Une aisance corporelle"



"C’est un véritable échange avec les enfants. Ils ont tellement de choses à partager sur leur histoire, leurs danses, etc. Leur appétit pour les légendes est immense et m’a agréablement surprise quand je suis arrivée. Le travail consiste à utiliser les gestes du quotidien et les gestes imaginés qu’on viendrait mettre en danse. On sent que les enfants ici ont une aisance corporelle et une mémoire du corps très poussée. La danse aux Marquises est toujours en lien avec une histoire et un chant, ce qui facilite l’incarnation d’un rôle et fait le parallèle avec la danse contemporaine que je pratique."

Jeudi 5 Mai 2022