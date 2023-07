Création d'un comité des noms mā’ohi

Tahiti, le 19 juillet 2023 - Le conseil des ministres a acté mercredi la création du comité des noms mā’ohi, qui sera chargé de proposer une dénomination des lieux géographiques basée sur des éléments historiques, linguistiques et culturels.

Le conseil des ministres a acté mercredi la création du comité des noms mā’ohi. Présidée par le ministre de la Culture et composée du ministre des Affaires foncières, de leurs services de tutelle, des académies polynésiennes, des maires des communes concernées et de personnalités qualifiées, cette commission consultative pluridisciplinaire est chargée d’émettre des “propositions sur l’origine, le sens et l’évolution de l’onomastique (étude des noms propres) par la recherche archivistique et documentaire, la linguistique, le recueil de témoignages ou les enquêtes de terrain”.



Selon le Pays, “force est de constater en effet, que beaucoup d’erreurs ont été commises sur la transcription des noms de lieux”. Aussi, “proposer une dénomination des parcelles de terre, des rivières, baies, récifs et tous lieux-dits sur toutes les îles de la Polynésie française, fondée sur des éléments historiques, linguistiques et culturels consensuels, est l’objectif premier du comité des noms mā’ohi”.



Lors de sa première réunion, un programme détaillé par thèmes, archipels, îles ou communes sera arrêté par ses membres, afin que les travaux puissent être planifiés en amont. Pour que ceux-ci soient réguliers, le comité se réunira au moins deux fois par an.