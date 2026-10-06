

Créadie 2026 : “Je suis très touché d’être lauréat”

Tahiti, le 9 octobre 2026 - L’Adie récompense six entrepreneurs, dont un Tahitien artiste peintre muraliste et une crêpière de Moorea.



Six micro-entrepreneurs accompagnés par l’association pour le droit à l’initiative économique (Adie) ont été primés ce vendredi 9 octobre au parc Tahua Motu Ovini, à Vaitupa (Faa’a), lors de la cérémonie du concours Créadie 2026. Chacun repart avec une dotation de 120 000 francs, remise par un partenaire financeur. Soit un total de 720 000 francs de primes.



L’association spécialisée dans le microcrédit pour les porteurs de projets voulait mettre en lumière des parcours variés. Comme l’a rappelé l’Adie, monter son entreprise reste “un vrai parcours du combattant”. Ce vendredi, il s’agissait de “redonner notre confiance” aux porteurs de projets pour “accélérer le développement de leur société”, a confié la direction.



Le haut-commissaire a salué cette dynamique : “L’État est attentif à ce dynamisme, à nous de leur donner les moyens de se développer. La Polynésie se construit avec ses habitants et ses entrepreneurs.” Le concours permet aussi, a-t-il ajouté, de nouer des partenariats.

Philippe Puahio, prix Coup de cœur : “Pendant que vous dormez, je travaille” Le prix Coup de cœur du concours Créadie 2026, remis par Azulis Capital, revient à Philippe Puahio, entrepreneur de Tahiti. Il peine à mettre des mots sur ce qu’il ressent : “Je ne sais pas comment vous expliquer, mais je suis content. Je suis très touché d’être lauréat.” Son énergie tient en une phrase : “Pendant que vous dormez, je travaille et c’est mon moteur dans la vie.” Artiste peintre muraliste, la veille au soir encore, il était à l’ouvrage à la finalisation d’un mur à Arue. Il aimerait mettre sa patte aussi à Papeete.







Lanihei Mauri, prix Quartiers : “Il y a très longtemps, j’avais voulu faire ça, mais je ne savais pas par où commencer” À Moorea, Lanihei Mauri, 41 ans, tient Lani’s Crêperie, à Papetoai, où elle prépare entre 15 et 25 crêpes par jour. Elle a reçu le prix Quartiers, remis par Électricité de Tahiti (EDT). La cuisine, “ça me tenait à cœur”, dit-elle, et c’est aussi ce qui lui permet de subvenir aux besoins de sa petite famille. L’idée ne date pas d’hier : “Il y a très longtemps, j’avais voulu faire ça, mais je ne savais pas par où commencer.” C’est il y a un an qu’elle a poussé la porte de l’Adie pour demander de l’aide, et elle a bénéficié d’un microcrédit. Sa sœur, qui travaille dans l’hôtellerie, a goûté ses crêpes et les a aimées, ce qui l’a confortée. “Je m’épanouis depuis le premier jour”, assure-t-elle, et elle ne cache pas sa fierté : “J’ai osé.” Pour la suite, elle veut d’abord maintenir son activité, “et pourquoi pas agrandir la roulotte”.



Les quatre autres lauréats Kaputai Hapipi (prix Jeunes, Tematangi)

Marie-Carmella Tepakou (prix Femmes, Nukutavake)

Vaea Morphy (prix Transition écologique inclusive, Maupiti)

Félicienne Hapipi (prix Ruralité, Ua Pou)

Rédigé par Violaine Broquet le Vendredi 9 Octobre 2026 à 16:16 | Lu 311 fois



