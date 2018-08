Crash d'Air Moorea : une messe en souvenir des victimes

MOOREA, le 6 août 2018. Une messe sera célébrée jeudi matin, à 7h30, devant la stèle érigée à la mémoire des victimes du crash d'air Moorea. La catastrophe aérienne avait coûté la vie au pilote de l’appareil et à ses 19 passagers, le 9 août 2007.





Ce jeudi 9 août, cela fera 11 ans qu'un Twin Otter de la compagnie aérienne Air Moorea s’est abimé en mer, au large de Moorea.

La catastrophe avait coûté la vie au pilote de l’appareil et à ses dix-neuf passagers, le 9 août 2007, en raison d’une défaillance technique d'un câble de gouverne imputable à un défaut de maintenance de l’avion, selon les experts aéronautiques du très sérieux bureau d'enquêtes et d'analyses (BEA).



La mairie de Moorea a annoncé ce lundi qu'une messe sera prononcée à 7h30 au pied de la stèle érigée à la mémoire des victimes (point de vue de To’atea) et que des couronnes de fleurs seront déposées au pied de la stèle.



Le procès devant le tribunal correctionnel du crash d’Air Moorea débutera le 4 octobre prochain et durera trois semaines. Huit prévenus comparaîtront pour « homicide involontaire » plus de onze ans après le drame.