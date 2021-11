Covid: les élèves de 6e incités à réaliser deux autotests par semaine, selon Blanquer

Paris, France | AFP | vendredi 26/11/2021 - Les élèves de 6e sont incités à réaliser, à partir de lundi, deux autotests par semaine, a annoncé vendredi matin le ministre de l’Éducation Jean-Michel Blanquer, justifiant cette mesure par le fait que les enfants composant ces classes ont moins de 12 ans et ne sont pas vaccinés.



"Les classes de 6e sont un cas particulier car les enfants ont moins de 12 ans et ne sont pas vaccinés. Je vous annonce une nouvelle mesure que nous allons prendre: la distribution d'autotests aux élèves de 6e, correspondant à deux autotests par semaine", a indiqué M. Blanquer sur France Inter.



"On va donner une boite de dix autotests valant pour cinq semaines aux élèves de 6e (...) L'éducation nationale fournira ces dix autotests qui sont à réaliser en famille", a-t-il précisé, confirmant qu'ils seraient disponibles à partir de lundi.



Le ministère a précisé à l'AFP que ces deux autotests par semaine ne sont "pas obligatoires".



La veille, le ministre avait annoncé qu'il n'y aurait plus de fermeture de classe dans les écoles primaires dès le premier cas de Covid détecté chez un élève. Seuls ceux testés positifs seront isolés.



Le nombre de classes fermées à cause de l'épidémie de Covid-19 cette semaine s'établit à 8.890, soit 1,70% des classes du pays, a annoncé vendredi le ministère de l'Éducation nationale.



"C'est beaucoup, il est important que ça n'aille pas trop loin. Nous avons été déjà jusqu'à 12.000 classes fermées, je le rappelle", a commenté M. Blanquer sur France Inter.