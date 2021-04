Covid : Les États-Unis déconseillent toujours la Polynésie

Tahiti, le 14 avril 2021 - La CDC, l’agence fédérale américaine en charge de la gestion des périodes de crise, a sorti le 12 avril la Polynésie française de la liste rouge des destinations de voyage. Mais c’est pour mieux l’intégrer sur une liste grise des territoires ne communiquant pas leurs données sanitaires sur l’évolution de l’épidémie. Faute d’informations, les recommandations de la CDC restent inchangées, la destination Tahiti est toujours déconseillée aux voyageurs américains.



En novembre dernier, alors que les chiffres relatifs à la situation sanitaire plaçaient alors la Polynésie parmi les territoires les plus frappées par l’épidémie, les États Unis déconseillaient à ses ressortissants tout voyage touristique ou professionnel sur le fenua. Une position de l’administration américaine qui apparaissait logique au vu de la flambée épidémique. Mais alors que les indicateurs sanitaires sont à la baisse, l’agence fédérale américaine a modifié sa notation sans véritablement changer ses recommandations à l’attention des voyageurs. Explications.



Changement de niveau, mais même recommandation



La Polynésie était restée jusqu’à lundi sur la liste rouge des pays à éviter. Une classification qui s’accompagnait d’une forte incitation à ne pas se rendre dans les territoires concernés, “les voyageurs doivent éviter tout déplacement vers ces destinations”. Un nouveau mode d’analyse avait été instauré et peaufiné entre novembre 2020 et février 2021 par la CDC avec une grille de critères dépendant notamment de la taille de la population et du nombre de tests. Pour quitter la liste rouge et accéder à la liste orange, la Polynésie devait réaliser plus de 1 200 tests pour 100 000 habitants et recenser moins de 100 cas, le tout sur une période de quatre semaines.



Alors que les indicateurs polynésiens laissaient supposer une notation plus favorable de la destination Tahiti, la CDC a placé le 12 avril dernier la Polynésie française sur la liste grise avec la mention Inconnu (“unknown”). Un changement de statut qui s’explique selon l’agence par le manque de données sanitaires fournies par les autorités polynésiennes. Sur son site, la CDC indique ainsi qu’elle “utilise les données Covid-19 communiquées par l'Organisation mondiale de la santé et d'autres sources officielles pour déterminer les niveaux de ses alertes sanitaires à l’attention des voyageurs. Si une destination ne fournit pas de données, son niveau d’alerte sanitaire est désigné comme “inconnu” et les voyageurs sont invités à suivre les recommandations du niveau 4”, à savoir les mêmes préconisations qu’en cas de placement sur la liste rouge. Les autorités sanitaires américaines recommandent ainsi purement et simplement “d'éviter” tout voyage en Polynésie française…



Avec d’autres territoires du Pacifique sud



Sur la liste grise, la Polynésie n’est pas seule. Elle rejoint un groupe de pays notamment composé de l’Afghanistan et quelques régimes dictatoriaux comme la Corée du Nord ou le Turkménistan. Elle rejoint également de nombreux territoires insulaires du Pacifique Sud qui ont intégré un peu plus tôt dans le mois la liste des mauvais élèves en termes de communication de données sanitaires. Kiribati, Nauru, Niue, Samoa, Tonga, Tuvalu, Vanuatu ou encore les îles Cook accompagnent la Polynésie française. Les Samoas américaines, Fidji et la Nouvelle-Zélande conservent leur statut de pays à faible risque alors que la Nouvelle Calédonie est reclassée en niveau 2 –risque modéré.