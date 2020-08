Covid-19: une rentrée scolaire "satisfaisante" à La Réunion, estime Lecornu

Paris, France | AFP | lundi 17/08/2020 - La situation pour la rentrée scolaire à La Réunion lundi est "globalement satisfaisante" malgré le coronavirus, avec "seulement" 24 établissements sur 670 sur l'île pour lesquels elle est repoussée d'une semaine, a souligné le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu.



"C'est une situation globalement satisfaisante mais qui mérite beaucoup d'attention", a-t-il souligné sur franceinfo en direct depuis l'île où il effectue une visite de quatre jours sur les thèmes de la rentrée et du plan de relance.



Si "quelques clusters réapparaissent ici ou là, sur 670 établissements scolaires, vous avez seulement 24 écoles dans lesquelles la rentrée n'est pas possible parce qu'il y a du personnel potentiellement cas contact", a-t-il précisé.



La maire de Saint-Denis Ericka Bareigts avait décidé jeudi de repousser d'une semaine la rentrée dans les écoles où des cas ont été recensés.



Ne fallait-il pas reporter la rentrée sur toute l'île ? Les 24 écoles, à Saint-Denis, restent fermées en raison de ces cas jusqu'à lundi prochain, mais "on ne va pas expliquer à toutes les autres écoles que la rentrée n'est pas possible", a remarqué le ministre.



"Il va falloir apprendre à vivre avec ce virus, avec les gestes barrière, des protocoles sanitaires, une rigueur importante sur le port du masque, (....) avec les mesures de précaution qui s'imposent". "Reculer pour mieux sauter n'est pas une solution", a-t-il ajouté, en disant constater que "les parents d'élèves souhaitent globalement ce retour à la normale".



Concernant la relance économique face à la crise liée à l'épidémie, il a souligné que le plan dévoilé le 24 août lors d'un conseil des ministres de rentrée contiendrait "des plans de relance spécifiques aux différents territoires d'Outre-mer".