Covid-19: quatre communes de La Réunion sous couvre-feu

Saint-Denis de la Réunion, France | AFP | mercredi 10/02/2021 - Quatre communes de l'île de La Réunion seront sous couvre-feu de 22H00 à 5H00 à compter de vendredi, a annoncé mercredi le préfet en faisant état d'une forte augmentation des cas de Covid-19.



Entre le vendredi 5 février et le mardi 9 février, 400 nouveaux cas de contamination au Covid-19 ont été recensés par les autorités.



Les communes concernées par le couvre-feu, La Possession, le Port, Saint-Leu, (ouest de La Réunion) et Saint-Louis (sud) affichent des taux d'incidence (nombre de personnes contaminées sur 100.000 habitants) dépassant les 120.



Sur l'ensemble du département d'Outre-mer, ce taux est de 67,2. Il était de 40,9 au 31 janvier. Le seuil d'alerte national est fixé à 50 pour 100.000 habitants.



Dans toute l'île "au sein des centres commerciaux," de plus de 20.000 m2 "seuls les restaurants, les pharmacies et les commerces proposant principalement une offre alimentaire peuvent rester ouverts", a précisé le préfet Jacques Billant.



Les galeries marchandes de trois centres commerciaux sont frappées par ces fermetures entrant en vigueur dès jeudi.



Relativement épargnée depuis le début de la pandémie, La Réunion n'était pas sous couvre-feu jusqu'à présent, mais l'île doit faire face depuis quelques semaines à une recrudescence des cas de contamination et à l'arrivée des variants du coronavirus.



"A ce jour, on comptabilise 51 cas de variants de Covid-19 dont 43 de souche sud-africaine, 7 souches britanniques et une souche brésilienne", a indiqué la préfecture mercredi.



Pour freiner la propagation du virus, depuis le 28 janvier pour venir de Métropole et de Mayotte ou pour s'y rendre, les voyageurs doivent justifier d'un motif impérieux et d'un test PCR négatif réalisé 72 heures avant l'embarquement.



Depuis le début de l'épidémie à La Réunion, en mars 2020, 10.049 personnes ont été contaminées par le virus. 47 patients sont décédés des suites de la maladie.