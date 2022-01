Covid-19: nombre de cas et hospitalisations toujours élevés

Paris, France | AFP | dimanche 09/01/2022 - Le nombre de contaminations au Covid-19 se maintient à un niveau très élevé dimanche, près de 300.000, et les hôpitaux comptent près de 22.000 patients malades du Covid, selon les chiffres des autorités sanitaires.



Pour la journée de dimanche, 296.097 nouveaux cas ont été enregistrés. C'est 2,5% de moins que la veille (303.669), mais ces décalages quotidiens sont peu significatifs car ils peuvent être dus à des rattrapages statistiques.



Pour glisser ces écarts, on calcule le nombre de nouveaux cas quotidiens observés en moyenne sur les sept derniers jours. Cet indicateur, qui atteignait dimanche 313.252 nouveaux cas quotidiens, a connu une progression fulgurante depuis deux semaines, en raison du variant Omicron, extrêmement contagieux: il a passé la barre des 100.000 le 29 décembre, puis des 200.000 le 6 janvier.



A l'hôpital, le nombre de malades du Covid continue d'augmenter, avec 21.982 patients (contre 21.721 la veille), dont 842 nouveaux patients. Il y a sept jours, les hôpitaux en France comptaient 16.365 malades, dont 506 admissions.



3.847 de ces patients sont en services de soins critiques, réservés aux cas les plus graves, contre 3.299 il y a une semaine.



Côté vaccination, plus de 53 millions de personnes ont reçu au moins une injection (soit 79% de la population totale) et plus de 52 millions ont un schéma vaccinal complet (soit 77,2% de la population totale). Dans la journée de dimanche, 22.421 personnes ont encore reçu leur première dose.



Parallèlement, près de 27 millions de personnes ont reçu une dose de rappel, dont près de 178.000 dimanche.



Depuis le début de l'épidémie, en mars 2020, 125.438 personnes ont été emportées par le Covid en France.

