Covid-19: l'Australie suspend les vols en provenance d'Inde

Sydney, Australie | AFP | mardi 26/04/2021 - L'Australie a décidé mardi de suspendre jusqu'au 15 mai les vols en provenance d'Inde alors que la pandémie de Covid-19 dans ce pays d'Asie du Sud a atteint un niveau de gravité sans précédent.



Le Premier ministre australien Scott Morrison a justifié cette décision par les "risques" que représentent les voyageurs en provenance d'Inde, parmi lesquels des milliers d'Australiens dont de célèbres joueurs de cricket.



Le Canada, les Emirats arabes unis, le Royaume-Uni et la Nouvelle-Zélande ont déjà suspendu ou restreint leurs vols à la suite d'une hausse record des cas dans ce pays d'1,3 milliard d'habitants.



L'Australie a également annoncé sa décision d'envoyer de l'aide médicale, notamment des containers d'oxygène, des ventilateurs et du matériel de protection en Inde, où les hôpitaux sont submergés.



Le pays, qui a enregistré lundi un record mondial de 352.991 personnes contaminées en une seule journée, et un record national de 2.812 décès, a été plongé dans le chaos en quelques jours par le variant "indien".



M. Morrison a qualifié la situation "d'épouvantable crise humanitaire".



Cette suspension des vols intervient au lendemain de la levée d'un confinement de trois jours de ville australienne de Perth, en Australie-Occidental, après qu'un homme de retour d'Inde a contaminé dans son hôtel de quarantaine d'autres personnes.



Le virus aurait ensuite été transmis à d'autres, conduisant des responsables de cet État à demander à Canberra de durcir les mesures pour les vols en provenance d'Inde.



M. Morrison a souligné que cette suspension est temporaire et que des vols de rapatriement reprendront pour les personnes les plus vulnérables en priorité.



"Nous ne pensons pas que la solution soit d'abandonner les Australiens en Inde et de leur couper les vivres, comme certains semblent le suggérer", a-t-il ajouté.



L'Australie a fermé ses frontières à la plupart des non-Australiens en mars 2020. Toutes les personnes entrant sur son territoire doivent observer 14 jours de quarantaine, ce qui a incontestablement permis de freiner la propagation de l'épidémie.



L'Australie totalise depuis la pandémie moins de 30.000 cas de Covid-19, une maladie qui a fait 910 morts sur cette immense île-continent comptant à peine plus de 25 millions d'habitants.