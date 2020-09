Covid-19: inquiétudes pour Paris à la veille de nouvelles annonces du gouvernement

Paris, France | AFP | mercredi 30/09/2020 - A la veille d'une nouvelle intervention du ministre de la Santé Olivier Véran, les indicateurs de l'épidémie de Covid-19 continuent de se dégrader, notamment à Paris, laissant craindre un tour de vis supplémentaire.



Déjà placée en zone d'alerte renforcée, synonyme de fermetures de bars à partir de 22H00 et de certaines activités sportives, qui ont sonné comme un premier rappel du confinement, Paris a atteint les critères théoriques pour basculer en alerte maximale.



Dans la capitale, le taux d'incidence (nouveaux cas) dépassait ainsi mardi la barre des 250 pour 100.000 habitants (259,6) sur sept jours, et celui pour les 60-69 ans dépassait les 100 cas positifs pour 100.000 (132,9), selon des chiffres diffusés par l'Agence régionale de santé (ARS) d'Ile-de-France.



Autre cap franchi: le taux d'occupation des lits en réanimation pour les patients atteints de Covid-19 atteignait mardi 32,1% en Ile-de-France, au-dessus du seuil critique de 30%.



"Les chiffres montent très nettement en réa en Ile-de-France. Deux indicateurs sur trois ont dépassé les taux marseillais. Au troisième, on passera de l'autre côté de la barrière", s'est alarmée Anne Souyris, adjointe à la maire de Paris en charge de la santé interrogée par l'AFP.



L'élue dit craindre de nouvelles restrictions voire des périodes de reconfinement dans la région la plus peuplée de France (environ 12 millions d'habitants).



Depuis Riga, Emmanuel Macron n'a fermé aucune porte.



"Le gouvernement doit pouvoir prendre des mesures additionnelles nécessaires en fonction de l'évolution de l'épidémie et chaque mesure prise a un temps de vie de 15 jours parce que c'est le temps qui permet de voir son efficacité", a expliqué le président de la République, évoquant l'annonce de "décisions" et d'"ajustements" jeudi par le ministre de la Santé.



Les maires et présidents de métropoles de Paris, Lyon, Lille et Grenoble seront reçus à Matignon jeudi matin.



Pas de fermeture des facs



Pour le moment, une "fermeture généralisée des universités" n'est en tout cas pas à l'ordre du jour, a assuré mercredi la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, sur Europe 1.



L'intervention d'Olivier Véran, désormais hebdomadaire, est très attendue, sur fond de colère des restaurateurs touchés par des fermetures totales de leurs établissements dans les zones d'alerte maximale (Aix-Marseille, Guadeloupe), ou partielles dans les zones d'alerte renforcée, comme Paris et dix autres métropole (Lyon, Nice, Lille...).



A Marseille, les espoirs de répit des patrons de bars et de restaurants ont été douchés par le tribunal administratif, qui a confirmé mercredi l'arrêté les obligeant à fermer pour 15 jours. Même désillusion à Bordeaux pour les syndicats de salles de sport et de fitness.



Contraints de baisser totalement le rideau durant le printemps, les secteurs de l'hôtellerie-restauration et des salles de sport craignent le coup de grâce avec ces nouvelles restrictions, malgré les aides du gouvernement, qui a annoncé le maintien jusqu'à la fin de l'année du dispositif de chômage partiel à 100% pour tous les secteurs protégés.



Au niveau national, les indicateurs continuent de se dégrader. 815 nouveaux patients atteints du Covid-19 ont été admis dans les services de réanimation (réservés aux cas graves) sur les sept derniers jours, dont 165 entre lundi et mardi -- une augmentation record en septembre, selon le point quotidien de Santé publique France.



Au total, près de 1.200 malades du Covid sont actuellement en réanimation. Un chiffre très en-dessous des niveaux atteints lors du pic de l'épidémie, avec 7.000 malades en réa début avril, mais qui progresse rapidement (on comptait 500 cas graves début septembre).



"Rappelons qu'avec plus de 20% des lits utilisés pour le Covid, nous entrons en zone dangereuse si nous voulons continuer à soigner les autres malades", a twitté le chef des urgences de l'hôpital Pompidou à Paris, Philippe Juvin. La France compte quelque 5.000 lits de réanimation.



Avec 8.051 nouveaux cas de Covid-19 confirmés en 24 heures, le taux de positivité des tests poursuit également son augmentation, à 7,6%, contre autour de 4% début septembre.



Alors que la barre du million de morts dans le monde a été dépassée, la pandémie a fait au moins 31.893 morts en France, dont 59 dans les dernières 24 heures, a relevé mardi soir Santé publique France.