Covid-19: contaminations et admissions en soins critiques en hausse

Paris, France | AFP | lundi 28/03/2022 - Le nombre de cas de Covid-19 a encore augmenté en moyenne glissante sur une semaine, et le nombre de personnes admises en soins critiques porteuses du coronavirus est lui aussi en hausse, selon les chiffres publiés lundi par les autorités sanitaires.



Les laboratoires ont enregistré 29.455 cas de contamination, environ 5.000 de plus que lundi dernier (24.179). La moyenne glissante sur sept jours s'élève à 128.241, contre 127.488 la veille et 89.763 le lundi précédent.



La situation se dégrade légèrement dans les hôpitaux en ce qui concerne les admissions en soins critiques (174 contre 124 il y a une semaine). En revanche le nombre total de personnes positives au Covid se trouvant en soins critiques décroît par rapport à il y a une semaine (1.533 contre 1.632).



Les hôpitaux recensent 21.073 malades ayant le Covid (20.706 lundi dernier), dont 1.694 nouvelles admissions (contre 1.401).



149 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures à l'hôpital (162 il y a sept jours). Au total 141.821 personnes sont décédées du Covid en France depuis le début de l'épidémie.



En ce qui concerne la vaccination, 54,25 millions de personnes au total ont reçu au moins une injection (80,5% de la population totale), 53,34 ont un schéma vaccinal complet (79,1%) et 39,49 millions ont reçu une dose de rappel.

