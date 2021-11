Covid-19: Singapour ne va plus payer les frais médicaux des non-vaccinés

Singapour, Singapour | AFP | mardi 09/11/2021 - Singapour va cesser de prendre en charge les frais médicaux des malades atteints du coronavirus qui ont refusé de se faire vacciner, ont annoncé les autorités de la cité-Etat d'Asie du Sud-Est où le système de santé est sous pression.



L'île fait face à sa pire vague de contaminations depuis le début de la pandémie avec quelque 2.000 à 3.000 nouveaux cas par jour et quelques décès.



"Les personnes qui ne sont pas vaccinées représentent une majorité conséquente de ceux qui ont besoin de soins intensifs, et contribuent de façon disproportionnée à la pression sur nos infrastructures sanitaires", a souligné le ministère de la Santé dans un communiqué lundi.



Le gouvernement a assumé jusqu'ici les frais médicaux des Singapouriens et de certains résidents contaminés par le virus, sauf pour certains testés positifs juste après être rentrés d'un voyage à l'étranger.



Mais à du 8 décembre, les autorités vont commencer à facturer les patients atteints du Covid et qui ont refusé le vaccin.



Ces patients pourront toujours avoir recours à une assurance privée pour se faire rembourser.



Les frais de ceux qui n'ont pas pu être vaccinés pour raison médicale ou ceux des enfants de moins de 12 ans seront aussi pris en charge.



Singapour affiche l'un des taux de vaccination les plus élevés au monde, avec 85% de sa population de 5,5 million vaccinée avec deux doses.



La cité-Etat a réussi à contenir le virus au début de la pandémie avec des mesures très strictes mais a vu le nombre de contaminations grimper récemment à cause du variant Delta et d'une nouvelle politique de cohabitation avec le virus.

le Mercredi 10 Novembre 2021 à 05:30 | Lu 264 fois