Covid-19 : Comment voyager aujourd’hui depuis et vers la Polynésie

Tahiti, le 3 août 2022 – Le projet de loi sanitaire entré en vigueur en France le 1er août a grandement modifié les conditions de voyage depuis et vers l’hexagone, mettant notamment fin au pass vaccinal pour voyager à l’international. Mais qu’en est-il en Polynésie française ? Petit tour d’horizon des mesures sanitaires aujourd’hui appliquées par les territoires desservis depuis le fenua.



Après plus de deux ans d’état d’urgence sanitaire, les mesures d’exception liées au Covid-19 ont été levées lundi 1er août avec l’entrée en vigueur en France du projet de loi y mettant fin. Si les règles concernant les vols internationaux ont évolué sur le territoire hexagonal, elles ne s’appliquent pas de la même façon au fenua. Par exemple, les voyageurs se rendant ou revenant de métropole sont toujours soumis à la règlementation américaine en matière de voyages, du fait du transit à Los Angeles ou San Francisco. Quant aux autres pays desservis depuis la Polynésie, chacun applique encore ses propres conditions d’entrée sur son territoire. Attention si vous consultez les sites de tourisme et des autorités locales, les informations données n’ont pas été actualisées récemment. Voici un point de la situation pays par pays, à l'heure actuelle, sous réserve de modifications futures.

Pour voyager aux États-Unis et en métropole (via les États-Unis)

Adulte ou enfant vacciné : Tout voyageur majeur doit pouvoir justifier d’un schéma vaccinal complet pour entrer ou transiter par les États-Unis. Celui-ci est déclaré complet à l’issue d’un délai de 28 jours pleins après l’injection de la première dose d’un vaccin à dose unique, ou bien 14 jours après l’injection d’une dose complémentaire d’un vaccin à dose unique ou de tout autre vaccin autorisé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Le schéma vaccinal complet est le même pour les enfants de 12 ans et plus, mais il n’y a pas d’obligation vaccinale pour les mineurs souhaitant voyager. En plus du justificatif de vaccination, chaque voyageur de plus de 2 ans, hormis les citoyens et résidents américains, doit pouvoir présenter une attestation CDC (Centers for Disease Control) correctement remplie. Celle-ci est disponible en téléchargement sur les sites Internet des compagnies aériennes.



Adulte ou enfant non vacciné : Les voyageurs majeurs non vaccinés ne sont pas autorisés à voyager aux ou via les États-Unis, sauf s’ils font partie de la liste des exceptions autorisées par la CDC et qu’ils peuvent présenter les documents attestant de cette exception (par exemple, une contre-indication médicale justifiée par un certificat médical). Les voyageurs mineurs non vaccinés font partie des exceptions et peuvent voyager aux États-Unis, à condition de fournir une attestation CDC pour passagers non vaccinés, téléchargeable sur les sites des compagnies aériennes. Cette attestation n’est pas nécessaire pour les enfants de moins de 2 ans. Les autorités américaines recommandent d’effectuer un test viral avant de quitter ou d’arriver sur le territoire, mais celui-ci n’est plus obligatoire.



Autre(s) mesure(s) : Le port du masque n’est plus obligatoire à bord des vols internationaux entre la Polynésie et les États-Unis et entre les États-Unis et la métropole. Un visa ou une autorisation de voyage Esta est toujours nécessaire pour transiter ou s’arrêter aux États-Unis, sauf pour les citoyens et ressortissants américains.

Pour voyager en Nouvelle-Zélande

Schéma vaccinal : Pour entrer en Nouvelle-Zélande, il est exigé une vaccination complète pour les personnes de 17 ans et plus, justificatif à l’appui. Le schéma vaccinal est considéré comme complet avec une dose pour un vaccin unidose et deux doses pour les autres, sans condition de délai d’attente après avoir reçu l’injection. Les enfants de 16 ans et moins n’ont pas d’obligation vaccinale. Il existe quelques autres exceptions au vaccin, dont la liste est disponible sur le site covid19.govt.nz.



Autre(s) mesure(s) : Un formulaire en ligne de déclaration de voyage, disponible sur les sites Internet des compagnies aériennes, est également exigé pour tous les voyageurs internationaux, ainsi qu’un visa NZeTA pour les détenteurs d’un passeport français (demande à formuler en ligne). La taxe touristique IVL (International Visitor Conservation and Tourism) est payée en même temps que la demande de visa. Les tests ne sont plus obligatoires avant embarquement, quel que soit le statut vaccinal du voyageur, mais deux auto-tests antigéniques gratuits sont toujours remis à l’arrivée en Nouvelle-Zélande (à réaliser à J1 et J5).

Pour voyager en Australie (via la Nouvelle-Zélande)

Conditions d’entrée en Australie : Depuis le 6 juillet, les conditions d’entrée en Australie se sont assouplies. La vaccination n’est plus obligatoire. Le visa australien est toujours exigé à l’embarquement (plusieurs options sont envisageables en fonction de la raison du voyage et de la durée du séjour). Attention, en raison de la pandémie, les délais de traitement des visas peuvent être rallongés (entre 15 jours et 11 mois). Quant au port du masque, il est maintenu dans les avions et les aéroports australiens pour les personnes de 12 ans et plus.



Conditions de transit en Nouvelle-Zélande : Concernant le transit en Nouvelle-Zélande, s’il dure moins de 24 heures et que le voyageur reste en zone de transit au sein de l’aéroport international d’Auckland, il est dispensé de justificatif de vaccination (autrement obligatoire pour se rendre en Nouvelle-Zélande) et de test de dépistage. Si l’une de ces deux conditions n’est pas respectée, un résultat de test négatif sera exigé avant le départ de Tahiti. Pour un transit de moins de 24 heures, le formulaire de déclaration de voyage néo-zélandais n’est pas obligatoire, mais le voyageur doit disposer d’un visa NZeTA (sans devoir payer la taxe touristique IVL).

Pour voyager en Nouvelle-Calédonie

Depuis le 1er août, toutes les exigences sanitaires entre la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française ont été levées. Donc plus d’obligation vaccinale, ni de test de dépistage, ni de quarantaine, ni de port du masque à bord des avions.

Pour voyager au Japon

Les liaisons vers le Japon sont actuellement suspendues mais pourraient reprendre en novembre 2022.

Rédigé par Lucie Ceccarelli le Mercredi 3 Août 2022 à 18:28 | Lu 2215 fois