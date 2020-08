Covid-19 : la Polynésie passe au stade 2, le stade 3 est envisagé

Tahiti, le 21 août 2020 - Avec 236 de Covid-19 cas confirmés ce vendredi, le ministère de la Santé vient d'annoncer ce soir que le Pays est en phase 2 de l’épidémie, le stade 3 pourrait être déclaré dans « un délai assez court ».



Avec 46 cas nouveaux confirmés au Covid-19 ce vendredi pour un total de 236 cas depuis le 15 juillet, le ministère de la Santé a annoncé officiellement que la Polynésie est passée au stade 2 de l'épidemie et qu’il y a un risque de diffusion des clusters.

Parmi ces 236 cas confirmés, 80 personnes sont aujourd’hui guéries et sorties d’isolement. 156 personnes sont toujours sous surveillance. Ces personnes sont toutes isolées à domicile ou en centre d’hébergement dédié (28 personnes). À ce jour, quatre hospitalisations sont en cours, dont une en réanimation préventive. Parmi les cas, 11 personnes ont plus de 65 ans.

Par ailleurs, un nouveau cas a été déclaré à Raiatea. Son isolement à domicile étant conforme et faisant l’objet d’une surveillance rapprochée, un placement en centre dédié à Tahiti n’est à ce jour pas prévu.

Plusieurs mesures préventives ont déjà été mises en œuvre pour limiter la circulation virale (port du masque, rassemblements), pour dépister et isoler (renforcement des moyens), pour protéger les personnes vulnérables et pour préparer le système de santé. Il est à signaler que certains de ces indicateurs laissent présumer un passage au stade 3 de l’épidémie dans un délai assez court.

Aussi, il est important comme le rappelle la Direction de la santé "que le virus ne circule pas seul. Chaque individu est un potentiel vecteur de la maladie, d’où la politique d’isolement et confinement strict des cas confirmés et sujets contact, et le rappel constant de l’application des gestes barrières ".

La Direction de la santé demande également " de limiter vos contacts avec votre entourage et vos déplacements au strict minimum ".

Un point presse sera organisé, lundi après-midi, pour faire un point précis sur la situation épidémiologique.