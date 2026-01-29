

Course à pied – Succès de participation pour la Saint-Valentin



Tahiti, le 8 février 2026 - La traditionnelle course de la Saint-Valentin qu’organise l’Association Sportive Courir En Polynésie (Ascep) et dont c’était la 28e édition samedi côté de Arue, a été animée par près de 150 duos. Une participation en hausse par rapport aux plus récentes éditions. Amandine Matera et William Kremer des fidèles de l’épreuve sont montés sur la plus haute marche du podium.



Les amoureux de course à pied ont fêté la Saint-Valentin avec une semaine d’avance dans la commune de Arue, samedi. Les amoureux dans la vie mais pas seulement car l’Ascep a élargi les conditions d’inscription au fil des éditions de la Saint-Valentin en ouvrant la participation aux couples familiaux au sens large, aux duos d’amis ou de relations professionnelles et cela a évidemment eu un impact sur le volume de la participation avec près de 300 coureurs en scène au cœur de la commune de Arue.



Au programme, une distance de 5 km dont le départ a été donné à 17 heures de la mairie de Arue dans des conditions météos idéales pour la pratique de la course à pied, les coureurs prenant la direction du rond-point du RiMap-P et du stade du terrain militaire où ils faisaient demi-tour pour un retour vers la mairie de Arue où l’arrivée était fixée dans ses jardins avec obligation pour les participants de franchir la ligne main dans la main, geste symbolique dans le cadre de la Saint-Valentin. Les ambitions sportives des uns et des autres étaient très variables selon leur niveau de pratique de la course à pied, mais tous avaient la volonté de passer un bon moment dans une ambiance festive ce qui sera le cas samedi tout au long de l’événement.



L’incontournable duo Amandine Matera/William Kremer



Dès le départ, les partenaires habitués des compétitions de course à pied sur route ou sur piste jouaient les premiers rôles et c’était notamment le cas d’Amandine Matera et William Kremer, couple de circonstance samedi mais aussi dans la vie. Le duo est un habitué de la course de la Saint-Valentin ayant terminé deuxième lors de cette épreuve en 2024 et 2025. Il avait été déclaré vainqueur dans le classement couple dans la mesure où le duo a été devancé par une entente exclusivement masculine. Ils ont signé un troisième succès d’affilée samedi mais en ayant le privilège cette année de passer la ligne d’arrivée sans être devancés. Amandine Matera et William Kremer se sont imposés en 20’ 40’’ et avec une confortable avance sur le jeune duo Evanelia Bertrand/Manea Vincenti qui a passé la ligne d’arrivée en 21’ 23’’. Laura Hartmann et Nicolas Chevallier ont complété le podium en 22’ 25’’.



Rendez-vous à la Tahitienne



L’Ascep et son président Guy Ramond avait le sentiment, à juste titre, d’avoir bien géré l’événement qui a été un vrai succès populaire samedi et la prochaine organisation de l’association consacrée à La Tahitienne qui aura lieu le samedi 7 mars à Pirae. Cette course exclusivement féminine s’annonce aussi comme de coutume comme un énorme succès populaire comme le confie Guy Ramond : “On est très satisfaits de la participation aujourd’hui avec près de 150 couples sur la ligne de départ. Il y avait eu une baisse de participation ces dernières années mais il semblerait que la course de la Saint-Valentin soit redevenue un rendez-vous marquant pour les amateurs de course à pied. On a constaté aussi qu’il y avait beaucoup de nouvelles têtes par rapport aux dernières courses et c’est plutôt positif pour la course à pied locale. Quant à l’organisation pas de souci comme d’habitude grâce au soutien logistique de la mairie de Arue. Dans un mois, nous organisons La Tahitienne qui est exclusivement réservée aux femmes comme d’habitude. Compte tenu de son succès grandissant, nous avons limité la participation cette année à 4 500 inscriptions pour mieux gérer l’épreuve car au-delà, ce n’est pas simple de bien maîtriser tous les paramètres.”



L’expérience de l’Ascep en matière d’organisation d’événements de course à pied est avérée et nul doute que La Tahitienne sera encore un succès.



Patrice Bastian



Top 10

1 Amandine Matera/William Kremer (Central) 20’ 40’’

2 Evanelia Bertrand/Manea Vincenti (Punatri) 21’ 23’’

3 Laura Hartmann/Nicolas Chevallier (NL) 22’ 25’’

4 Manon Hotellier/Mathieu Jocaille (Kona Tri) 22’ 53’’

5 Léa Subirats/Nicolas Gratteau (NL) 23’ 00’’

6 Eva Teriipaia/Maximilian Frank (ASOPA) 23’ 05’’

7 Julien Charles/Ange Charles (NL) 23’ 19’’

8 Hina Jocaille/Jules Hotellier (Kona Tri) 23’ 21’’

9 Kelly Pontonnier/Tony Pontonnier (NL) 23’ 29’’

10 Moana Haro/Samy Vadier (NL) 23’ 46’’

Rédigé par Désiré Teivao le Dimanche 8 Février 2026 à 17:26 | Lu 249 fois



