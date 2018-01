Course à pied – Championnat de Polynésie 10 KM : Samuel Aragaw s’envole vers la victoire

Samuel Aragaw confirme son statut de leader



Samuel Aragaw confirme ainsi son statut de leader de la course à pied en Polynésie sur courte et moyenne distance. Achille Blondel-Haermant, rappelons-le, est le nouveau directeur technique de la fédération de triathlon, il est arrivé en Polynésie il y a six mois. Yoann Mornet est quatrième et Joakim Ribier cinquième, devant Teva Poulain et Jean Marc Carcy.



Du côté des femmes, c’est Sophie Bouchonnet qui termine première en 42’21’’ devant Clémence Dede en 42’29’’ et Elodie Menou 42’33’’. A la quatrième place, on retrouve la marathonienne Sophie Gardon devant la jeune Annaëlle Bessière, cinquième. La plupart des participants ont été au bout des 10 km, seulement six abandons ont été comptabilisés par les organisateurs. SB / FAPF