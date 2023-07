Coupure d'électricité à Fakarava, les professionnels du tourisme dans le noir

Tahiti, le 24 juillet 2023 - Une coupure d'électricité touche Fakarava depuis dimanche soir. La pièce défectueuse, essentielle aux groupes électrogènes alimentant l'île, pourrait mettre plusieurs jours, voire semaines à arriver. Une situation critique pour les habitants et pour les professionnels du tourisme.



Black-out total à Fakarava depuis dimanche après-midi. En effet, selon nos confrères de Polynésie La 1ère, une coupure totale d'électricité secoue l'atoll des Tuamotu depuis maintenant plus de 24 heures. Cette situation serait due à une panne provenant d'une pièce essentielle, qui alimente les deux groupes électrogènes assurant l'alimentation électrique de l'île. Une pièce, qui n'est malheureusement pas disponible sur le territoire et qui doit donc être commandée depuis l'étranger. La commande pourrait prendre des jours avant d'arriver au fenua, voire plusieurs semaines. Si le maire s'est exprimé au micro de la chaîne de télévision, les habitants et les professionnels du tourisme sont laissés dans le flou.



Pensions et clubs de plongée inquiets



Le secteur du tourisme, lui, grimace avec cette panne. En effet, en pleine saison touristique, cette coupure vient mettre en danger les activités touristiques de l'atoll. “Pour nos clients, ce n'est pas évident, même s'ils sont compréhensifs”, a expliqué Ravahere de Kori Kori Lodge. “On fonctionne sur notre propre groupe électrogène, qui n'est malheureusement pas très au point. On impose donc à nos clients de respecter certains horaires pour la lumière et les téléphones. Pour la nourriture, vu que notre groupe ne peut pas supporter tous les appareils, on a dû faire des choix. On va devoir tout jeter car ça va pourrir.”



Même situation côté océan, avec Irène de Dive Spirit, un club de plongée de l'île qui fonctionne désormais avec son propre groupe électrogène. “C'est compliqué pour remplir les bouteilles, mais nous avons un petit compacteur thermique qui nous permet de les remplir.” Si pour l'instant, la situation, bien que compliquée, est gérée grâce aux combustibles, cela pourrait vite s'envenimer. Effectivement, cette panne d'électricité touche également la station essence de l'île qui ne peut plus fournir ses habitants. “On fonctionne sur nos réserves personnelles pour l'instant. Mais il faut vraiment que cette situation s'améliore. Et vite. Si pour l'instant, nous n'avons pas encore annulé de réservations, nous serons bientôt obligés de le faire”, s'est attristée Ravahere.