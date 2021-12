Coupe du monde de ski alpin : Victoire de la française Tessa Worley à Lienz

Paris | AFP | mardi 28/12/2021



La Française Tessa Worley a remporté le géant de Lienz (Autriche) en Coupe du monde de ski alpin mardi 28 décembre. Sa 15e victoire en carrière et sa première de la saison, devant la Slovaque Petra Vlhova et la Suédoise Sara Hector.

"Je suis super heureuse de cette course, vraiment j'ai reussi à faire deux manches solides. À Courchevel je sentais que mon ski était là, mais je n'avais alors pas réussi à concrétiser le podium. Là, aujourd'hui, je me suis sentie très bien sur mes skis, en confiance, j'ai pu vraiment pousser les deux manches et ça paye avec la victoire" a confié Tessa Worley après la course.



A un peu plus d'un mois des Jeux olympiques de Pékin (du 4 au 20 février 2022), la skieuse de 32 ans a décroché sa première victoire d'hiver, en l'absence de deux des cadors de la discipline, l'Américaine Mikaela Shiffrin et la Suissesse Lara Gut-Behrami, positives au Covid-19.

La Française se relance dans la course au petit globe de la discipline et regarde vers 2022 : Je suis très heureuse de pouvoir jouer parmis les filles en géant qui skient vite en ce moment. Il y a toujours eu une grosse densité et c'est toujours plaisant de pouvoir être là sur les courses. On termine l'année par une victoire, c'est parfait. En espérant que ça continue sur 2022."

Malgré son forfait, Mikaela Shiffrin reste néanmoins en tête du classement du slalom géant avec 280 points, mais la Suédoise Sara Hector (262 points), la Slovaque Petra Vlhova (235 points) et Tessa Worley (227 points) se rapprochent.