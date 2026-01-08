Coupe du monde Fifa 2026 : 250 places en vente à Tahiti

Ça se joue ce mardi 20 janvier, de 9 à 12 heures et de 15 à 17 heures, au siège de la FTF à Pirae (Crédit : Fifa).
Tahiti, le 19 janvier 2026 – Avis aux fans ! La fédération tahitienne de football met en place un “dispositif exceptionnel” pour faciliter l’accès à la billetterie officielle de la Coupe du monde de la Fifa 2026. La vente se tiendra sur une journée, ce mardi 20 janvier, au siège de la FTF à Pirae. Les tarifs s’échelonnent de 140 à 900 dollars selon les matchs et les catégories, et atteignent 4 000 à 8 000 dollars pour la finale.
La Coupe du Monde de la Fifa 2026 se déroulera du 11 juin au 19 juillet au Mexique, aux États-Unis et au Canada. Pour permettre aux passionnés polynésiens de vivre l’événement dans les stades, la Fédération Tahitienne de Football met en place un “dispositif exceptionnel” et une “opportunité rare” d’accéder à la billetterie officielle de la compétition. La vente est opérée ce mardi 20 janvier, de 9 à 12 heures et de 15 à 17 heures, directement au siège de la FTF à Pirae. Les personnes intéressées doivent se présenter avec les dates des matchs de leur choix, le nombre de tickets d’entrée, la catégorie et le montant total à régler en espèces ou par virement le jour-même.
Le nombre de billets disponibles est limité à environ 250 places. Le calendrier des rencontres et la grille des tarifs sont disponibles sur le site internet de la FTF. Les prix s’échelonnent globalement de 140 à 900 dollars (USD) par match, sans compter bien sûr les vols et l’hébergement. Le carré final sera plus coûteux : pour assister à la finale à New York, par exemple, il faudra débourser entre 4 000 et 8 000 dollars selon la catégorie choisie. Il y a quelques jours, la Fifa annonçait “plus d’un demi-milliard de demandes de billets” soumises lors de la phase de vente par tirage au sort opérée du 11 décembre 2025 au 13 janvier 2026.
