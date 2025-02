Coup de rabot sur la fréquentation hôtelière

Tahiti, le 10 février 2025 – Les ventes dans les hôtels internationaux sont en chute de 5% sur un an en décembre 2024, constate lundi l’Institut de la statistique de la Polynésie française. Une baisse qui concerne tous les archipels et toutes les classes d’hébergement.



Après une année record en 2023 avec une fréquentation touristique jamais atteinte de 261 813 touristes en Polynésie, 2024 présente un léger affaissement selon les constatations réalisées en décembre dernier par l’Institut de la statistique (ISPF). La baisse de fréquentation est observée dans tous les archipels et dans toutes les classes d’hébergement hôtelier, parmi les 45 établissements hôteliers référencés dans la liste des hébergements internationaux du service du tourisme. Un parc qui offre à ce jour 2 771 chambres ou bungalows et dont l’activité sert pour l’ISPF de baromètre de la fréquentation hôtelière depuis 2007.



Baisse générale



Ainsi, tel que le constate l’ISPF dans une note éditée lundi dans la série Points de conjoncture, les ventes dans les hôtels internationaux diminuent de 5% sur un an, en décembre 2024. La baisse de fréquentation est plus vive dans la classe Luxe qui se compose d’hôtels de 4 et 5 étoiles. Elle y est de -8,1% sur un an aux îles du Vent et de -15,6% aux îles Sous-le-Vent où siège le fleuron qu’est Bora Bora. La classe Grand tourisme (hôtels de 3 étoiles) est épargnée aux îles du Vent, avec une fréquentation en hausse de 14,9% sur un an, mais accuse une chute de 13,8% de son activité aux îles Sous-le-Vent. Enfin, la classe Tourisme (hôtels 2 étoiles) accuse une baisse de fréquentation de 2,1% à Tahiti et Moorea et de 1,5% aux Raromatai.



Prix en hausse



En conséquence, le Coefficient moyen de remplissage (CMR) s’établit sur l’ensemble du parc hôtelier à 67,6% en moyenne, en baisse de 5,6 points par rapport à 2023. Le CMR indique le niveau moyen de fréquentation d’un hébergement sur la période. Et c’est grâce à une légère hausse des prix en 2024 que le secteur de l’hôtellerie parvient à sauver la mise, avec un revenu moyen par chambre louée qui progresse de 8% sur un an à 71 912 francs, contre 66 293 francs en 2023. Cette opération permet de maintenir en 2024 un revenu moyen par chambre disponible (48 643 francs) sensiblement égal à celui de 2023 (48 497 francs). Et probablement à contenir une chute d’activité économique qui ne présage rien de bon pour 2025, dans le secteur polynésien du tourisme. 2023 a décidément été une année hors normes pour ce secteur.