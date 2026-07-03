

Coup d’envoi de la Taiarapu-Est Cup à Pueu

Tahiti, le 11 juillet 2026 – Les délégations de Faaone, Afaahiti-Taravao, Pueu et Tautira étaient réunies ce samedi matin pour l’ouverture de la cinquième édition de la Taiarapu-Est Cup (TEC) au complexe sportif de Pueu. Volley, futsal, pétanque, va’a et football sont au programme pour plus de 480 participants attendus. Les élus de Taiarapu-Est et Taiarapu-Ouest ont chaussé leurs baskets pour donner le coup d’envoi de cette semaine de festivités sportives tournées vers la jeunesse lors d’un match inédit plébiscité par le public.





Faaone en jaune, Afaahiti-Taravao en rouge, Pueu en bleu et Tautira en vert. La cinquième édition de la Taiarapu-Est Cup (TEC) s’est ouverte par un défilé haut en couleur des délégations des quatre communes associées, ce samedi matin, au complexe sportif de l’Institut de la Jeunesse et des Sports (IJSPF) de Pueu, en présence d’un représentant de la vice-présidence et des élus municipaux. Plus de 480 athlètes à partir de 16 ans sont attendus, à raison de 120 participants minium par délégation. Il y en a pour tous les goûts avec cinq disciplines à l’honneur jusqu’au dimanche 19 juillet : volley, futsal, pétanque, va’a et football.



​“Fair-play, cohésion et respect”

Si des denrées alimentaires, des médailles et un trophée sont promis aux champions, ce n’est pas le seul enjeu de ce heiva sportif. “Le but, c’est d’encourager les participants à venir dans le sport pour ne pas tomber dans les différents fléaux qui touchent notre jeunesse. On encourage chacun à être responsable et à s’amuser dans le fair-play, la cohésion et le respect. Les familles et les matahiapo sont là pour les soutenir !”, remarque Moerani Rua-Teiva, conseillère municipale en charge de la jeunesse et membre du comité organisateur qui rassemble plusieurs élus et bénévoles associatifs. Même élan de la part du maire de Taiarapu-Est, Willy Chung Sao, qui a salué l’implication des jeunes et des entraineurs dans son discours : “Je ne veux plus qu’on parle de la drogue, je veux qu’on parle de vous : vous les athlètes, vous les champions, vous qui allez gagner. Vive le sport !”.



Malgré plusieurs décès survenus ces derniers jours à Taiarapu-Est – marqués par une minute de silence –, l’enthousiasme était au rendez-vous dans chaque équipe. “On accueille enfin la TEC chez nous, suite à l’inauguration de notre salle !”, se réjouit Rauana Punuataahitua, référente de la délégation de Pueu et coach d’une équipe féminine de futsal à Taravao. “Certaines règles ont changé cette année, mais on s’adapte. C’est un rendez-vous important, comme une semaine de cohésion entre nous et avec les autres communes de Taiarapu-Est. Notre jeunesse a besoin qu’on s’occupe d’elle. Il faut pérenniser la TEC et, si possible, programmer d’autres rencontres dans l’année”, suggère-t-elle.





​“Un tremplin sportif”

“Depuis 2021, c’est un rendez-vous annuel qui est attendu par les jeunes. Certains sont déjà inscrits en club, mais on les encourage à essayer d’autres disciplines en plus de leur sport de prédilection”, poursuit Vaea Bonifas, référente de la délégation de Afaahiti-Taravao, également présidente de deux associations de volley-ball à Afaahiti et de tennis à Taravao. Elle voit plusieurs bénéfices à cet événement : “Ça nous permet de nous rencontrer avec les autres communes. C’est un moment pour rappeler à tous le respect et le fair-play : quand on perd, on ne s’énerve pas, on apprend et on fera mieux la prochaine fois. On préfère tous voir les jeunes sur un terrain qu’en bord de route ! C’est aussi un tremplin pour la saison sportive à venir, car à chaque fois, au sortir de la TEC, on repère des jeunes et on a un ‘boom’ d’inscriptions”.



La culture a été mise à l’honneur à travers la prestation de l’école de danse Hia’ai de Taravao. Puis, sous les acclamations du public, c’est un match d’ouverture inédit qui a suivi : un face-à-face amical de futsal entre les élus de Taiarapu-Est et de Taiarapu-Ouest, qui n’ont pas hésité à chausser leurs baskets. “Les tāvana sont impliqués pour le sport et la jeunesse. On montre l’exemple et on va continuer à accompagner nos jeunes tout au long de la semaine”, conclut Venance Tamu, neuvième adjoint au maire de Taiarapu-Est en charge du sport et des associations. Cet esprit sportif et convivial a inspiré le maire de Taiarapu-Ouest et président de Terehēamanu, Faana Taputu, qui a proposé d’étendre ce type de rencontre aux cinq communes du sud de Tahiti dans les années à venir.











Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Samedi 11 Juillet 2026 à 15:21 | Lu 322 fois



