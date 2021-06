Coronavirus: un premier cas, ancien, recensé aux Palaos

Koror, Palaos | AFP | lundi 30/05/2021 - Les Palaos ont fait état lundi de leur premier cas de contamination au coronavirus, mais les autorités se sont empressées de préciser qu'il s'agissait d'un cas ancien et qu'il n'y avait pour l'heure aucun risque de propagation de la maladie dans le petit archipel du Pacifique.



Le pays de 21.000 habitants faisait jusque là partie des rares nations au monde à ne pas avoir été touchées par le virus recensé pour la première fois en Chine. Une prouesse notamment due à la fermeture, très tôt, des frontières, qui a eu de très graves répercussions sur l'économie locale orientée vers le tourisme.



Le ministère de la Santé a annoncé avoir découvert qu'un voyageur arrivé en mai dans l'archipel avait eu le coronavirus, alors même qu'il avait été testé négatif une fois avant d'arriver et deux fois sur place lors de sa quarantaine.



"Davantage d'examens ont montré qu'il s'agissait d'un cas ancien de Covid-19, une contamination passée, qui n'est plus contagieux", a-t-il dit dans un communiqué.



Le ministère a estimé que cette personne, dont l'identité n'a pas été divulguée, avait probablement contracté le Covid-19 en janvier.



Il a ajouté que cette personne avait été placée à l'isolement que tous ses contacts faisaient l'objet d'un suivi, par mesure de précaution.



Les Palaos ont brièvement ouvert une "bulle" pour les voyages avec Taipei. Mais elle a récemment été refermée en raison d'une flambée de cas à Taïwan.