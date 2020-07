Coronavirus: restriction d'accès aux plages des Sables-d'Olonne à partir de samedi

Rennes, France | AFP | mardi 28/07/2020 - Le maire des Sables-d'Olonne a annoncé mardi une restriction de l'accès aux plages de la station balnéaire vendéenne à partir de samedi en raison "de l'évolution défavorable du contexte sanitaire".



"La météo clémente, l’affluence balnéaire soutenue et les coefficients de marée relativement élevés en milieu d’après-midi et en début de soirée ne garantissent pas les distances de précaution sanitaire suffisantes sur nos plages urbaines dans les jours qui viennent", a indiqué Yannick Moreau, maire de cette ville de 45.000 habitants.



Ainsi, du 1er au 7 août, "les plages urbaines des Sables d’Olonne feront l'objet d'une fermeture de 3 heures par jour", pendant les après-midi, a indiqué le maire divers droite sur twitter, qualifiant la mesure de "proportionnée, circonstanciée et raisonnable".



Sur ces créneaux d'interdiction des plages, "la ville encouragera la fréquentation des commerces de centre-ville et des plages naturelles d'Olonne". L'accès aux concessions de plage sera toutefois garanti, sous la responsabilité des commerçants concernés, de même que l’accès aux pro du nautisme, a-t-il également précisé.